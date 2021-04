Ataquen a un vaixell iranià al Mar Roig

Vaixell Saviz - Al Arabiya





Un vaixell de càrrega iranià que es creu que és una base per a la Guàrdia Revolucionària paramilitar i ancorat durant anys al Mar Roig davant Iemen va ser atacat, segons informa Al Jazeera. El Ministeri de Relacions Exteriors de l'Iran ha confirmat aquest dimecres l'atac, dient que el MV Saviz va ser aconseguit per una explosió desconeguda que va causar "danys menors" al voltant de les 6 am hora local al Mar Roig el dimarts, prop de les costes de Djibouti.





El portaveu de Ministeri de Relacions Exteriors, Saeed Khatibzadeh, ha explicat que el Saviz és un vaixell no militar registrat formalment en l'Organització Marítima Internacional que actua com la "estació logística" de l'Iran al Mar Roig, proporcionant serveis antipirateria.





"Afortunadament no es van produir morts a causa de l'incident i s'estan realitzant avaluacions tècniques sobre com va ocórrer l'incident i els seus orígens", va dir.





L'atac es va produir quan l'Iran i les potències mundials es van reunir a Viena per les primeres converses sobre la possible reincorporació dels Estats Units a l'arruïnat acord nuclear de Teheran, el que demostra que els desafiaments futurs no es basen simplement en aquestes negociacions.





La llarga presència del vaixell a la regió, repetidament criticada per l'Aràbia Saudita, s'ha produït quan Occident i experts de les Nacions Unides diuen que l'Iran ha proporcionat armes i suport als rebels houtís del Iemen enmig d'una guerra d'anys en aquest país .