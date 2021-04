Torna el confinament comarcal a Catalunya a partir d'aquest divendres

Argimon @ep





El confinament comarcal torna a partir de divendres. Segons avança TV3, el Procicat ha decidit fer marxa enrere i ja no permetrà que les bombolles de convivència puguin sortir de la comarca, una excepció en les restriccions que ha estat vigent des del 15 de març; tres caps de setmana, amb les vacances de Setmana Santa incloses.





La mesura entra en vigor a partir de les 00.00 d'aquest divendres 9 d'abril. Segons informa el 3/24, La decisió s'ha pres perquè la situació epidemiològica no és bona. La xifra de pacients Covid ingressats és de 1.712, 458 dels quals són a les UCI, 13 més que aquest dimarts. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avisar aquest dimarts que el creixement de la pressió hospitalària no és sostenible:





"El dia 26 de març vam trencar per sota la barrera dels 400, fa tot just 10 dies. (...) Anem a un ritme que no el podrem sostenir i hem de veure l'impacte de la interacció social d'aquesta setmana, que es notarà d'aquí uns dies ", ha explicat Argimon.