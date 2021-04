Els sindicats de Correus es mobilitzen contra les retallades i acusen l'empresa de privatització encoberta

Els sindicats CCOO i UGT, amb un 70% de la representació a Correus -la empresa pública més gran de l'Estat- han decidit començar un procés de mobilitzacions al territori espanyol. La decisió es va produir després d'una reunió dels màxims òrgans, amb la participació de més de 200 delegats i delegades, i amb motiu dels canvis que la Direcció de Correus ha plantejat sobre el model postal públic.





Imatge d'arxiu (EP)





La primera fase de mobilitzacions començarà a l'abril, durarà fins al mes de juny i inclourà concentracions provincials i autonòmiques, sense descartar aturades parcials i convocatòries de vagues generals. "És un calendari per donar a conèixer a les diferents institucions, ajuntaments, governs regionals, etc., així com a l'opinió pública, quina és la situació de Correus", explica el secretari d'UGT Catalunya de Correos, Rubén Valdés. A Catalunya, la primera mobilització serà el 12 d'abril a Girona.





Els sindicats comencen la vaga perquè, segons denuncien, les polítiques implementades per la direcció de Correos i el president Juan Manuel Serrano intenten "demostrar que la part pública de la companyia no és rendible a través d'estratègies totalment tramposes". Entre aquestes estratègies destaquen transvasaments d'activitat de la matriu a la filial Correos Express, l'externalització de serveis rendibles per a la companyia o el cessament o venda de patrimoni immobiliari de Correos -en els dos últims anys han venut 19 edificis i preveuen vendre 88 més.





"Els motius són diversos", explica Valdés. "Primer, el desballestament en l'àmbit rural. S'estan tancant unitats de repartiment de Correos en poblacions en l'àmbit rural com Tiana o Altafulla i creiem que això repercuteix a la qualitat del servei de les poblacions, així com en les jornades dels treballadors . Alguns ajuntaments estan fent les seves pròpies reclamacions institucionals". Des de Correos anuncien campanyes com #orgullodelonuestro o #yomequedo, cosa que els sindicats consideren hipòcrita ja que l'empresa està acabant amb treballs i rutes de repartiment rural. "No s'entén l'actitud de Correos, que fa el contrari que intenta l'Estat amb l''Espanya buidada'", critica Valdés.





D'altra banda, expliquen que les condicions laborals han empitjorat en els últims mesos, aconseguint un 36% de temporalitat i un 25% d'ocupació a temps parcial i que la xarxa postal pública s'ha reduït mitjançant el tancament de centres de treball i oficines.





Privatització del servei

UGT i CCOO dedueixen també que Correus es dirigeix cap a una privatització avalada pel Govern, ja que per començar, no han arribat als 220 milions d'euros pactats en la comissió mixta Foment amb CCOO i UGT a 2017, i a més els PGE-2021 compten amb 110 milions menys per a l'empresa. Per això, i mitjançant les mobilitzacions previstes per als propers mesos, els sindicats esperen que el Govern defineixi el seu projecte de Servei Públic Postal i que situï de nou a l'operador postal com a eix fonamental del projecte de recuperació, transformació i modernització del país.





Les mobilitzacions es realitzaran al llarg de tot el territori, respectant les restriccions sanitàries. Si no es reverteixen les polítiques de la Direcció de l'empresa que, segons creuen "s'encaminen l'operador públic a una clara privatització", i de no arribar a una definició clara per part de Govern amb l'empresa i la seva inclusió en el projecte futur de modernització i transformació de país, UGT i CCOO anuncien que continuaran defensant a través de la mobilització un projecte de model postal públic, sostenible, eficaç, modern i eficient.





Valdés critica que l'enfocament de l'actual empresa pública de Correus està adreçat a l'àmbit econòmic. "Pretenen que ens convertim en una empresa de paqueteria més", reclamen. "És un enfocament més de resultats econòmics que de servei públic de correus".





CORREUS NEGA QUE HI HAGI UN PLA DE PRIVATITZACIÓ





Per la seva banda, des de Correos asseguren en un comunicat a Catalunyapress que "no hi ha cap pla de privatització", així com tampoc "una previsió de pèrdues semblants per al 2023". A més, expliquen que el Pla Operatiu Anual de Correos per 2021 recull unes pèrdues a 77 milions d'euros durant aquest exercici 2021 i per això estan transformant "el seu model de negoci per generar els ingressos que reverteixin aquesta situació".





Finalment, la companyia informa en un comunicat que "reafirma la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat com la millor garantia per seguir oferint el millor servei a tota la ciutadania" i que durant 2020, 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos en la companyia en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal.