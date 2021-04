Via lliure a l’enderroc de dotze naus industrials del polígon Sesrovires

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires - GOOGLE





La Sentència ferma número 177/2010, de 14 de maig de 2010, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona va ordenar l’enderroc de 12 naus industrials del Polígon Sesrovires. No obstant, per tal de poder executar l’enderroc de les naus calia complir prèviament amb la condició establerta a l’article 108.3 de la Llei 29/1998 i garantir els perjudicis que causaran els enderrocs als tercers de bona fe. L’Auto de 14/11/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona va fixar aquestes garanties en 4.635.335,75 €, que havia de prestar l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.





Després de tres anys i mig, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha complert l’Auto del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 14/11/2017 i ha garantit, mitjançant un crèdit ICO aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 24/03/2021 per import 4.635.335,75 €, els perjudicis als tercers de bona fe que causaran els enderrocs de les 12 naus industrials.





En conseqüència, ja no hi ha cap impediment per tal que es pugui complir la Sentència ferma número 177/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona i es procedeixi a l’enderroc de les 12 naus industrials del Polígon Sesrovires.





I més quan l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va rebre un nou revés judicial en el seu intent de legalitzar les naus que s’han d’enderrocar al desestimar el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona per mitjà del seu Auto de 19/02/2020 el tercer incident d’inexecució de Sentència formulat per l’Ajuntament.





Tal com explica l’advocat de les 14 famílies Farràs, l’especialista en Dret Administratiu Sergi Aymerich, davant l’imminent enderroc no s’entén el motiu de per què l’actual equip de govern municipal no inicia les pertinents actuacions contra els responsables d’aquest desgavell urbanístic i permet que els que acabin pagant siguin, com sempre, els que no en tenen cap culpa: les sesrovirenques i els sesrovirencs.