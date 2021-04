Silvio Berlusconi torna a ingressar a l'hospital

Silvia Berlusconi @ep





L'exprimer ministre d'Itàlia Silvio Berlusconi es troba des de dimarts internat en un hospital de Milà, el segon ingrés del líder de Forza Italia en menys d'un mes i que precedeix a la sentència que arribarà dimecres a la presumpta compra de testimonis.





Berlusconi, de 84 anys, ja va estar al març a l'hospital Sant Rafael de Milà, a què va tornar dimarts en helicòpter, després de passar la Setmana Santa amb la seva filla a la Provença francesa.





Segons fonts del seu partit, els metges van recomanar el seu ingrés per realitzar-li algunes proves, informa el diari 'La Repubblica'.





La salut de Berlusconi ha estat motiu recurrent d'especulacions durant l'últim any, especialment després que contragués el coronavirus i ell mateix reconegués que havia estat greu. Forza Italia, però, no dóna mostres per ara de cercar successor.





Dijous, un tribunal de Siena de dictar sentència en el judici conegut com 'Ruby ter', on s'analitzen possibles delictes de corrupció judicial derivats de les aquestes que organitzava l'exprimer ministre. Berlusconi ha estat acusat de pagar a les joves que acudien als seus aquestes perquè guardessin silenci.