Les orques i els neandertals col·laboraven a Gibraltar per pescar tonyines, segons un expert

Les orques i els neandertals col·laboraven intencionadament a l'Estret de Gibraltar per caçar la tonyina vermella de què s'alimentaven, segons una investigació basada en restes arqueològiques i l'anàlisi del comportament animal.





Durant l'estrena de la secció 'Natura i biodiversitat' a Converses Aquae, la secció de podcast de Fundació Aquae, el biòleg marí i doctor en comportament animal Manu Esteve ha assegurat que aquesta col·laboració entre orques i neandertals era "intencionada" davant el "fet constatat "que les tonyines per fugir de les orques saltaven a la platja on els homínids els capturaven i aquests tornaven després parts a la mar.





L'estrena del podcast de la biòloga Mónica Fernández-Aceytuno acosta als oients d'Aquae els últims treballs d'Esteve sobre relacions i vincles inter-espècies.





Esteve ha precisat que els seus estudis es basen tant en les restes arqueològiques trobades a la zona com en l'estudi del comportament dels mamífers a l'hora de caçar les tonyines en el seu pas per l'Estret de Gibraltar cap a les aigües de Balears.





De fet, segons els registres fòssils trobats a les coves dels neandertals de Gibraltar, es constata que aquests homínids s'alimentaven amb tonyina, malgrat no tenir instrumental ni embarcacions per pescar-lo.





Igualment, el científic confirma que el gran temor de les tonyines a les orques provoca que en la seva fugida puguin acabar saltant a la platja. Basant-se en aquestes observacions, la tesi d'Esteve és que els neandertals aprofitaven aquest fet per capturar les tonyines i que lluny de que aquesta conducta entre homínids i orques fora fortuïta obeïa a una col·laboració intencionada, ja que les orques es beneficiaven al seu torn dels restes dels peixos que els homínids tornaven a llançar a la mar.





"És una hipòtesi que defenso i suport en la Teoria de les Propietats Emergents i en l'astúcia de les orques. Com les orques, que són tan intel·ligents, no van trobar un mètode per tallar la retirada als tonyines i que no escapessin a la platja? potser volien que saltessin a la platja ", afirma l'investigador.





El biòleg veu "raonable" concloure que una resposta possible a la pregunta de per què les orques provocaven que les tonyines saltaran a la platja? És la d'una col·laboració intencionada amb els neandertals de Gibraltar, de manera que les dues espècies resultaven beneficiades.





Sembla que aquests neandertals de la zona de Gibraltar van ser els últims que van viure al planeta.





Per la seva banda, les orques han de fer un gran esforç per a captura tonyines en el medi salvatge, amb persecucions de fins a 30 minuts i durant 7 o 10 quilòmetres, que acaben amb els túnids esgotats o morts per infart i és en aquest moment quan les orques els capturen.





D'acord amb la tesi d'Esteve "és molt probable que descobrissin que era molt menys costós arraconar tonyines entre diversos membres i fer-los encallar a la platja per rebre a canvi les restes del seu consum per part dels neandertals".





Aquesta associació, segons el científic, també aclariria la capacitat dels habitants d'aquests assentaments d'alimentar de tonyina vermella sense disposar de tecnologia per a la seva captura.





En aquest podcast de la Fundació Aquae, l'investigador apunta a més que en el seu últim treball de camp a l'Estret ha constatat com dues famílies d'orques semi-residents a la zona i lligades la migració d'aquests peixos, lluny de perseguir els túnids, arrabassen exemplars de tonyina vermella als pescadors artesanals amb esquer una vegada que aquests peixos "piquen" l'ham.





Aquest comportament, segons afegeix l'expert, obeeix a la intel·ligència altament desenvolupada de les orques, la qual cosa permet establir una gran proximitat amb l'ésser humà.





"Relació entre orques i homes ha hagut sempre i aquest és un dels apartats que volia explorar: la relació que diferents cultures han tingut amb les orques a Alaska, a la Colúmbia britànica o en Kamchatka", afegeix Manu Esteve.





