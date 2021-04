Arrimadas confia en Albert Rivera i espera que no estigui darrere de l'OPA hostil contra Cs

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha reconegut aquest dimecres que no parla amb l'anterior líder de el partit, Albert Rivera, des del desembre passat i ha dit que creu i espera que no formi part de l'operació del PP per captar a càrrecs de la formació taronja.





En una entrevista a La Sexta, Arrimadas ha precisat que l'última conversa entre tots dos es va produir "en Nadal, al desembre", i que des de llavors no han parlat per telèfon ni s'han comunicat per missatges.





És a dir, que no van parlar després de les eleccions catalanes del 14 de febrer, en què Ciutadans va passar de 36 escons al Parlament a sis, i tampoc després de la decisió de Cs de promoure mocions de censura a Múrcia contra el PP, el seu antic soci de govern, que va desencadenar la convocatòria de comicis anticipats a la Comunitat de Madrid per part de la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP), que va trencar l'Executiu de coalició amb Cs.





"JA PARLAREM, NO ESTEM BARALLATS"





Malgrat aquesta manca de contacte, Arrimadas ha assegurat que no té "cap problema" amb el seu predecessor en el càrrec. "Ja parlarem, no estem barallats", ha comentat, afegint que ella es porta bé "amb tothom" i que amb Rivera ha compartit "una pila de moments" al llarg dels anys.





L'exlíder de Ciutadans, que l'any passat va donar a entendre en diverses ocasions que no compartia l'estratègia de Arrimadas a el front de el partit, pels seus acords amb el PSOE de Pedro Sánchez, ha mantingut un perfil més discret en els últims mesos i no es s'ha pronunciat sobre l'enfonsament electoral de la formació taronja a Catalunya ni sobre els últims esdeveniments a Múrcia i a Madrid.





Quan a Arrimadas li han preguntat si sospita que Rivera pot estar darrere de la 'OPA' de PP contra Cs, ha respost: "Tinc molta estima personal per Albert. Jo crec que no, vull creure que no, espero que no i de veritat que crec que no ".





Davant aquesta operació dels populars, creu que molts votants no entendran per què en un moment com aquest "la prioritat del PP ha de ser atacar Ciutadans". "Se'ls està veient el llautó, del que es tracta aquí és de mantenir-te en el mateix partit on has estat tota la vida, perquè no has treballat mai fora de la política, sigui com sigui, atacant a un partit amb el qual governes en un munt de llocs ", ha apuntat.





GENT QUE "ESTAVA EN Cs PERÒ NO ERA DE Cs"





Pel que fa a Fran Hervías, que va ser el secretari d'Organització de el partit en l'etapa de Rivera i que recentment va deixar Ciutadans i el seu escó al Senat, ha indicat que, si s'escau "està contractat" pel PP.





"És veritat que en aquest partit potser hi havia gent que estava a Ciutadans però no era de Ciutadans", ha reconegut per, a continuació, desitjar-li "el millor en el terreny personal" tant a Hervías com a l'exportaveu a les Corts Valencianes Toni Cantó i a altres càrrecs que han deixat Cs per entrar al PP. "Que siguin molt feliços i ajudin des de les seves noves posicions en el que puguin", ha agregat.





En qualsevol cas, Arrimadas ha advocat per no donar "tant protagonisme" als que marxen i els que "no segueixen els principis d'un partit" o "estan intentant fer mal" i destacar en canvi l'exemple d'aquells afiliats que "estan en carpes de Cs sense cobrar un duro "o que" s'estan partint la cara "davant el nacionalisme en pobles de Catalunya.





En la seva opinió, "la immensíssima majoria" dels militants es van incorporar a Ciutadans perquè creuen en uns ideals, tot i saber que "no anaven a tenir res de benefici personal", i són "milers i milers" els que segueixen recolzant el projecte. Davant l ' "afany" d'alguns partits "per intentar acabar amb el centre polític, hem de ser molt resistents i creure'ns-ho molt", ha subratllat.





ES PREGUNTA SI ARA CANTÓ DÓNA SUPORT "TAPAR LA CORRUPCIÓ"





En concret sobre Toni Cantó, la presidenta s'ha preguntat si, ara que s'ha sumat a la candidatura de l'PP a les eleccions autonòmiques madrilenyes, "de sobte pensa que cal repartir-se els jutges" entre els partits polítics o "la televisió amb Podem "o si veu bé votar en contra de l'eutanàsia," tapar la corrupció "dels populars o pactar amb una formació nacionalista com era Convergència.





"Jo penso ahir el mateix que avui", ha afirmat. El passat 15 de març, Cantó va sortir de la reunió de l'Executiva de Cs i va anunciar que deixava els seus càrrecs al partit i el seu escó.





D'altra banda, Arrimadas ha ressaltat que l'excoordinador de Ciutadans a la Comunitat Valenciana va fer "molt bona feina" al negociar "durant mesos" amb el Govern de PSOE, Compromís i Podem i permetre, amb l'abstenció del seu antic grup parlamentari, la aprovació dels pressupostos autonòmics.





També s'ha referit a Marta Marbán, exdiputada a l'Assemblea de Madrid que ha sortit de Cs i ara concorre amb el PP a les eleccions de el 4 de maig. Ha recordat que, fa només un any, Marbán --que va ser la número dos de Francisco Igea quan el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó es va presentar a les primàries davant de Arrimadas-- estava criticant que la formació taronja pactés amb el PP i no amb el PSOE i rebutjava les coalicions electorals que la direcció de el partit va oferir als populars en diverses comunitats.





"I avui va en la llista de PP. Qui té el problema, el tinc jo o el tenen altres persones?", Ha plantejat.





INSISTEIX REBUTJAR UNA FUSIÓ AMB EL PP





Finalment, la líder de Ciutadans ha defensat que a Espanya ha de seguir existint un partit "de centre, liberal, net i lliure" que se situa enmig del PP i el PSOE i que és capaç d'arribar a acords amb tots dos, rebutjant així una possible fusió de PP i Cs. "Hem estat un partit fonamental i ho seguirem sent", ha assegurat, tot i que ha admès que mai ha estat fàcil reivindicar aquest espai "realment diferent de el bipartidisme".





En aquest context, ha retret al líder del PP, Pablo Casado, que digui que el pitjor que li ha passat a Espanya en els últims deu anys és el multipartidisme, i creu que ell opina així perquè el PP "preferia pactar amb (Jordi) Pujol "i" que no li posessin requisits contra la corrupció ".





Segons Arrimadas, el pitjor que li ha passat a la democràcia espanyola és la corrupció, la precarietat laboral, la manca d'un pacte nacional per l'educació o que el PP i el PSOE hagin "desmantellat Espanya per donar-la als partits nacionalistes".