Miguel Bosé: "Jo no parlo amb gent amb mascareta"

El protagonista de la nit de diumenge 11 d'abril de "Això d'Évole" és Miguel Bosé, un dels personatges més polèmics del nostre país entre 2020 i 2021, per declarar-se obertament negacionista i qüestionar l'existència del coronavirus.









L'avançament de el programa no ha deixat indiferent a ningú, amb el cantant mostrant de nou clara la seva postura negacionista i fent-li exigències a el presentador. "Treu-te aquesta màscara. Jo no parlo amb gent amb mascareta", li explica Bosé a Évole, que de seguida procedeix a treure-. A més, el cantant també afirma que no fa servir mai gel hidroalcohólic i que no s'ha fet cap prova PCR.





Bosé també ha parlat sobre el seu passat i aclarit què li passa a la veu. "He tingut anys salvatges. Sexe al bèstia, drogues ... I un bon dia, em vaig despertar i vaig dir: s'ha acabat", explica el cantant. Però els seus canvis físics van afectar al seu instrument més valuós: "Ara puc parlar, però he arribat a no tenir veu".





Després de el vídeo viral donant la seva opinió sobre el coronavirus, el cantant es va distanciar de les xarxes i ha mantingut un silenci total, fins ara. A més de ser el protagonista d'aquest lliurament de el programa d'Évole, també ha tornat a les xarxes socials. "Crec que no hi ha millor dia per celebrar la tornada, celebrar la vida, celebrar a l'univers i donar gràcies per tot el que durant aquesta absència ens ha anat omplint el cor", va publicar Bosé a Instragam, després de fer un esborrat de tots els seus posts anteriors.