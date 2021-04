'L'illa de les temptacions' segueix donant bombes

Aquesta vegada, la notícia, no ha tingut res a veure amb les relacions entre els exparticipants o els seus triangles amorosos, l'última notícia al voltant de el programa és que dues persones que van habitar les viles han donat positiu en coronavirus, cosa que no ha sorprès a molts després de veure en xarxes els seus viatges i desplaçaments constants.





















La parella formada per Raúl Ginés i Claudia Acevedo és la que ha confirmat a través dels seus perfils d'Instagram que han contret el Covid-19, després que els seus seguidors es alertessin per la seva absència en xarxes, cosa gens habitual.





"Em diran que què faig al llit a aquesta hora ... Bé, porto un parell de dies una mica xungo perquè dissabte em vaig fer la prova d'antígens i vaig donar positiu en Covid i som aquí Claudia i jo sent 'positius' en tots els sentits ia veure si aviat s'acaba la merda aquesta i ens posem bé ", va explicar Raúl a través dels seus stories.





Claudia també ha informat del seu estat i el de la seva parella per la mateixa xarxa social, explicant als seus fans la causa de la seva desconnexió. "Pot ser que hagin vist que hem estat una mica desconnectats de les xarxes, llavors els volia dir que Raúl i jo hem agafat el covid. Estem bé, no passa res, però, per això, estem una mica inactius", va concloure la exparticipant.