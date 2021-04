22@Network BCN s'uneix com a partner a la propera edició de BNEW

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i 22@Network acaben de signar un conveni de col·laboració per a la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc de l'5 a el 8 d'octubre, pel qual la associació de districte empresarial de Barcelona se suma com a partner a la nova edició de l'esdeveniment. Amb aquest conveni, 22 @ Network s'incorpora a aquesta gran cita orientada a impulsar la reactivació de l'economia.





BNEW





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de el Consorci, han participat Enric Urreta, president de l'Associació d'Empreses i Institucions 22 @ Network BCN, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW. La directora executiva de 22 @ Network, Isabel Sabadí, i la CEO de Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, els han acompanyat i han participat en una posterior reunió.





Pere Navarro ha agraït a 22 @ Network bcn seva aposta decidida per BNEW, "l'anterior edició de BNEW va ser un èxit i va demostrar ser una gran plataforma per a la reactivació econòmica. Estem molt orgullosos de seguir sumant col·laboradors compromesos amb el desenvolupament de la nova economia i, especialment, en convertir Barcelona en la gran cita d'econòmica de l'any ".





Per la seva banda Enric Urreta ha destacat que "Tant el Consorci de la Zona Franca com el districte innovador 22 @ són referents mundials que situen Barcelona en primera posició per afrontar la reconstrucció social i econòmica post covid. A Barcelona hem de seguir generant espais de trobada i col·laboració entre tots els actors per afrontar i superar el difícil escenari actual. Aquest nou acord pretén seguir fent de Barcelona una metròpoli global, oberta i competitiva que genera, crea i capta talent, innovació i riquesa ".





BNEW, un format híbrid, innovador i amb èxit





BNEW, esdeveniment B2B 100% professional i híbrid, creat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), va clausurar amb èxit la seva primera edició a la ciutat comtal, que va ser la seu mundial de la nova economia i l'objectiu va ser el de impulsar la recuperació econòmica global. D'aquesta manera, en la seva primera edició BNEW ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment de referència celebrat a la ciutat amb la presència de ponents i assistents d'arreu de món.





Durant quatre jornades, van participar en l'esdeveniment 10.861 assistents, pertanyents a 111 països diferents, el 90% dels quals ho van fer en línia. Va comptar amb inspirational speakers i més de 389 ponents de primer nivell, molts amb un perfil internacional. Es van generar més de 160 hores de contingut en línia, repartit en els cinc sectors d'activitat presents al BNEW: Logística, e-Commerce, Indústria Digital, Zones Econòmiques i Real Estate.





Els participants van compartir les seves agendes i es van celebrar 23.271 trobades virtuals mitjançant una eina de networking 100% virtual utilitzant la intel·ligència artificial. A el mateix temps, les 128 empreses participants en el BVillage van rebre durant els quatre dies 6.582 sol·licituds d'informació per part dels assistents de l'esdeveniment.