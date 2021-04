Tanca de forma permanent una guarderia de Madrid on va morir aquest dimarts un nadó

Llar d'infants tancada - GOOGLE





La llar d'infants de Vallecas on va morir ahir al matí d'una possible mort sobtada un nadó de pocs mesos d'edat ha decidit tancar les portes de forma permanent, segons informen els seus responsables en xarxes socials.





Es tracta del centre d'esbarjo i cura infantil 'El Puentecito' situat al carrer Bustos número 6, al barri de Sant Diego. Ahir al matí, per causes s'estan investigant, un bebè va deixar de respirar i no tenia pols. Una cuidadora es va adonar del que havia passat i els responsables de el local van cridar ràpidament als serveis d'emergències.





Fins al lloc van arribar sis ambulàncies del Samur-Protecció Civil, els sanitaris van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar durant diversos minuts sense èxit, de manera que només van poder confirmar la mort. També van acudir diverses dotacions de la Policia Nacional i Municipal de Madrid.





Per la seva banda, els psicòlegs del Samur tant a el tant a el pare de el nadó mort com a diverses treballadors de centre infantil per una possible atac d'ansietat després que ha passat, han indicat a Europa Press fonts veïnals. Fins al lloc s'han acostat molt nerviosos gran quantitat de progenitors per recollir els seus fills, entre visibles mostres de dolor pel que ha passat.