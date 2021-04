Els participants del MWC21 que provinguin de zones d'alt risc no podran viatjar a Barcelona

El Ministeri de l'Interior i la GSMA han aconsegueixo un acord perquè tots els participants inscrits al Mobile World Congress 2021 (MWC21) puguin viatjar a Barcelona malgrat les restriccions provocades per la pandèmia. No obstant això, aquells que provinguin de zones d'alt risc no podran venir al Congrés.





En un comunicat de l'empresa aquest dimecres es detalla que s'inclouen expositors, assistents, patrocinadors i socis de països no pertanyents a la Unió Europea, que actualment tenen l'entrada prohibida a Espanya.





Els registrats al MWC21 entraran dins el grup de 'treballadors altament qualificats', una de les excepcions que es preveuen en les restriccions.





El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que "la salut i la seguretat de tots els que participen al MWC" és la màxima prioritat dels organitzadors i veu en aquesta decisió un rotund vot de confiança a la planificació de l'esdeveniment .





L'empresa compartirà les dades dels inscrits al congrés amb les autoritats espanyoles perquè puguin accedir a país "per tal d'assistir i fer negocis al MWC21".





L'acord inclou que les persones procedents de països que siguin qualificats d'alt risc Covid-19 pel Govern no puguin viatjar tot i complir amb tots els requisits.





El sistema d'inscripció s'actualitzarà en les pròximes setmanes per incloure la documentació necessària, que tenen que enviar al consolat o autoritat emissora de visats i dur a l'iniciar el viatge.