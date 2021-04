Eslovàquia desaconsella fer servir la vacuna Spuntik V després d'haver-la adquirit fa un mes

Vacuna Sputnik @ep





Eslovàquia ha recomanat aquest dimecres no fer servir la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 pel fet que encara no té prou informació per acceptar la seva administració i després que la compra del fàrmac fos un dels punts més controvertits en la recent crisi governamental de país .





L'institut regulador de medicaments d'Eslovàquia i el Ministeri de Salut de país han acordat que encara no poden recomanar l'ús de la vacuna, ja que no disposen de suficients dades, segons el diari eslovac 'Dennik N'.





La presidenta de la comissió parlamentària de Salut d'Eslovàquia, Janka bitto Ciganikova, ha declarat al diari eslovac que "a causa de la nostra incapacitat per obtenir dades suficients del biològic Sputnik V, no hi ha més remei que tornar a sol·licitar proves que la vacuna és segura i eficaç ".





Així mateix, Ciganikova ha advertit que aquesta problemàtica es podria haver evitat "si haguéssim avaluat Sputnik V abans de importar".





D'altra banda, el diari eslovac ha citat un informe de l'institut regulador de medicaments d'Eslovàquia en el qual s'afirma que les vacunes Sputnik V rebudes a Eslovàquia tenen paràmetres diferents als ressenyats en un estudi de la revista científica britànica 'The Lancet' que confirmar una seguretat i eficàcia del 91,6 per cent.





Davant aquestes informacions, el compte oficial de Twitter de la vacuna russa Sputnik V ha indicat que aquests informes "són falsos" i que "desafortunadament, també esperem notícies falses i provocacions addicionals dels enemics de Sputnik V a Eslovàquia, que intenten soscavar la vacuna ".





El passat 1 de març, l'exprimer ministre d'Eslovàquia, Igor Matovic, va acudir a l'aeroport a la rebuda de les primeres 200.000 dosis de la vacuna russa contra el coronavirus Sputnik V que van arribar al país balcànic.





Aquesta acció del mandatari va rebre nombroses crítiques dels socis de coalició per no tenir en compte altres opinions, així com per no haver estat avalat per l'Agència Europea del Medicament (EMA).





Des de llavors, el Govern eslovac s'ha vist embolicat en una crisi per la seva gestió de la pandèmia que va portar a la dimissió del primer ministre, que va ser substituït per Eduard Heger dijous passat.





Eslovàquia ha registrat 365.733 casos de coronavirus i 10.094 víctimes des de l'inici de la pandèmia.