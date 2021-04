Brussel·les mobilitza 123 milions per investigar les variants del coronavirus

Mariya Gabriel @ep







La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que mobilitzarà 123 milions d'euros per donar suport a la investigació urgent de noves variants de coronavirus.





Els fons es distribuiran en el marc de el programa Horizon, que engloba l'activitat de recerca i innovació de la UE, i es tracta de la primera finançament d'urgència per lluitar contra la pandèmia, ha informat l'Executiu europeu en un comunicat.





Aquesta acció s'enquadra en l'objectiu de Brussel·les de prevenir, mitigar i donar resposta als efectes de les variants, d'acord amb el nou pla europeu de preparació per a la biodefensa.





Segons ha apuntat la comissària d'Innovació, Mariya Gabriel, l'anunci està en línia amb la intenció de l'Executiu comunitari de posar tots els mitjans a la seva disposició per tallar la propagació de virus. "Hem de combinar les nostres forces per tal d'estar preparats per al futur, intervenint des de la detecció primerenca de variants fins a l'organització i coordinació d'assajos clínics de noves vacunes i tractaments", ha apuntat.





La comissària búlgara ha posat el focus en què la UE es coordini al màxim per garantir la recopilació i l'intercanvi de dades correctes en totes les etapes de el desenvolupament de vacunes.





Precisament amb aquesta intenció, els ministres de Sanitat del bloc europeu mantenen una reunió aquest dimecres en què discutiran la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca, una vegada que l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha emès un nou informe sobre la relació d'aquesta vacuna i l'aparició de trombes.