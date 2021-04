Què és el que es pot i no es pot fer amb les noves restriccions?

Les males dades sanitàries i la por a l'efecte de les vacances de Setmana Santa han provocat que el Govern i el Procicat donessin un pas enrere en la relaxació de les mesures per controlar la pandèmia. Davant d'aquest canvi de mesures: Què és el que es pot fer i no es pot fer?

Puc desplaçar-me fora de Catalunya?

No. Aquesta mesura no canvia, el confinament perimetral de la comunitat es manté. Només s'autoritzaran les entrades i sortides per motius justificats. Tots els desplaçaments fora de la comunicada hauran de ser autoritzats amb una document acreditatiu. Les excepcions que el Procicat planteja són les següents:

L'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

Situacions per causa de força major, necessitat o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament acreditada.

Les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs i l'assistència a competicions esportives oficials d'àmbit estatal, internacional o professional autoritzades.

La realització d'exàmens o proves oficials també inajornables.

La renovació de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius que no es puguin ajornar.

Les actuacions requerides o urgents davant òrgans judicials, públics o notarials.

Desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances o estacions de subministrament en territoris limítrofs.

L'assistència i la cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

El retorn a el lloc de residència habitual o familiar.

L'assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloent les escoles d'educació infantil.

Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.









Puc sortir de la comarca?

No. La mobilitat intercomarcal queda restringida a tot Catalunya a partir d'el 9 d'abril. A més, tots els desplaçaments dins el perímetre de la comarca s'han de fer amb el grup bombolla. Aquesta mesura estarà vigent, al menys, fins al 19 d'abril.





Què passa amb el toc de queda?

El toc de queda es manté a les 22.00 hores, aquest estarà vigent fins a la finalització de l'estat d'alarma el 9 de maig, llavors seran les autoritats autonòmiques qui decidiran si el mantenen.

Amb quanta gent puc reunir-me?

Les reunions socials segueixen limitades a sis persones.