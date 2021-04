Troben un cadàver en un pou de Capmany

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va ser trobat aquest dimecres a la tarda a l'interior d'un pou de Capmany (Girona).





Un ciutadà els va avisar i unitats aquàtiques i de subsòl es van desplaçar fins allà per extreure el cadàver del pou, han informat els Mossos d'Esquadra.





El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on se li practicarà l'autòpsia per establir les causes de la mort.