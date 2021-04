El creixement de la pressió a les UCI ha obligat Catalunya a tornar al confinament comarcal

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dimecres que "ara toca fer un pas enrere", després de la decisió del Procicat de tornar a el confinament comarcal a partir d'aquest divendres i eliminar la possibilitat que persones de una mateixa bombolla de convivència puguin traspassar el perímetre de la comarca.





Alba Vergés i Josep Maria Argimon @ep





En roda de premsa al costat de la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, Argimon ha subratllat que el "principal problema" és el creixement que s'està produint en l'ocupació de les UCI.





El secretari de Salut Pública ha subratllat que el creixement dels ingressos a les UCI és de moment "discordant" amb l'augment de casos diagnosticats per coronavirus.





Ha remarcat que la situació a les últimes setmanes havia permès donar passos endavant, però que ara toca donar-ho enrere davant el "creixement ràpid i preocupant" a les UCI.





Argimon no ha volgut entrar si s'ha entrat o no en una quarta onada, però ha assegurat que Catalunya es troba en una "fase ascendent", amb un increment d'UCI notable des de fa tres o quatre dies.





Vergés ha afirmat que "s'ha d'actuar més intensament" davant els indicadors epidemiològics i frenar el creixement, i ha dit que advoca per unes mesures el més justes i imprescindibles possibles, que estaran vigents fins al 19 d'abril i que es revisaran quan sigui necessari.





La consellera ha assegurat que està creixent "de manera preocupant" a les UCI a tot Catalunya i ha advertit que és un augment que no és assumible si no es pot contenir, i ha subratllat que les dades es revisen contínuament.





Sàmper ha assegurat que es torna a la situació que hi havia el 14 de març en termes de mobilitat, i ha apel·lat a la corresponsabilitat per poder sortir de la pandèmia en el termini més breu possible, assenyalant que juga a favor la vacunació i l'element estacional .





"LES DADES HO PERMETIEN"





Vergés ha afirmat que quan es va prendre la decisió d'aixecar el confinament comarcal a les bombolles de convivència a mitjans de març "les dades ho permetien", i que les dades i tendències actuals són uns altres i es té que actuar, reiterant la petició que es redueixin riscos i interaccions.





El secretari de Salut Pública ha dit que "ningú vol tancar", i ha assegurat que quan es fa una mica d'aire no es pensa si és Nadal o Setmana Santa, sinó en que és important per a tots.





Preguntada per la petició de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de tenir en compte la realitat metropolitana, Vergés ha assenyalat que s'ha de parlar amb la resta de municipis implicats i la idoneïtat de cada cas, encara que de moment es manté comarcal, però que no es descarta res: "Si hi ha peticions, s'avaluen".





Respecte a si el retorn al confinament comarcal altera el pla per al dia de Sant Jordi, ha demanat no especular i ha subratllat que el pla està treballat i espera que "tot es pugui desenvolupar".