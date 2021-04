La CUP acusa el Procicat de "salvaguardar els interessos de 'lobbys' econòmics" amb les mesures

La CUP ha acusat el comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) de "salvaguardar els interessos de determinats 'lobbies' econòmics" amb les restriccions per la pandèmia de coronavirus en lloc de preservar la salut de la població, ha informat en un comunicat.





Dolors Sabater @ep





El Procicat ha decidit aquest dimecres tornar a el confinament comarcal i eliminar la possibilitat que persones d'una mateixa bombolla de convivència puguin traspassar el perímetre de la comarca després de l'increment dels indicadors epidemiològics.





"Les decisions que s'han pres semblen haver estat més encaminades a salvar la Setmana Santa que no a salvaguardar la salut pública", han reiterat, i han argumentat, textualment, que la situació alarmant actual no s'ha generat d'un dia per l'altre.





Així, ha exigit que es comencin a elaborar actes de les reunions del comitè tècnic del Procicat i que aquestes siguin públiques perquè la ciutadania conegui els criteris que segueixen per arribar a acords, així com "què persones participen i quins interessos representen".





La CUP ha defensat que el "més efectiu i menys lesiu" seria que la Generalitat desplegament ajudes econòmiques a la població que permetin reduir al mínim la interacció entre la ciutadania durant un període temporal reduït.





Així mateix, ha criticat que la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, "eludeixen la seva responsabilitat" i la fan recaure en la població, en les seves paraules.