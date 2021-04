Biden anuncia mesures per reduir la violència amb armes de foc als EUA

El president dels Estats Units, Joe Biden, anunciarà aquest dijous noves mesures per reduir la violència amb armes de foc al país. En concret, les accions es dirigeixen contra les "armes fantasma", venudes sense número de sèrie ni informació d'identificació.









Joe Biden @ep





La Casa Blanca ha emès un comunicat en el qual ha detallat que l'Administració Biden promulgarà sis mesures inicials per "fer front a l'epidèmia de salut pública que suposa la violència armada".





La iniciativa té origen en les promeses que va fer Biden en campanya i en els recents tirotejos massius a Boulder --on van morir 10 persones-- i a Atlanta --que es va saldar amb vuit víctimes mortals--. Es busca reduir "totes les formes de violència amb armes de foc: la violència comunitària, els tirotejos massius, la violència domèstica i el suïcidi per arma de foc".





"La violència amb armes de foc s'enduu vides i deixa un llegat durador de traumes en les comunitats cada dia en aquest país, fins i tot quan no apareix a les notícies de la nit", ha ressaltat el Govern nord-americà. Segons l'Executiu, moltes zones del país estan atravessant un "pic històric d'homicidis".





Per impulsar aquestes mesures Biden necessitarà el vistiplau del Congrés, al qual ha demanat que aprovi aquestes lleis. En aquest sentit, el president ha destacat l'aprovació de dos projectes de llei en la Cambra de Representants el mes passat amb l'objectiu d'acabar amb les llacunes en el sistema de verificació d'antecedents, entre d'altres.





ARMES FANTASMA





Però l'Administració no esperarà "que el Congrés prengui mesures per salvar vides", i per això el Departament de Justícia, en un termini de 30 dies, emetrà una proposta de llei per ajudar a aturar la proliferació de "armes fantasma" a través de kits que els compradors poden convertir en armes fàcilment.





En no estar classificats com a armes de foc, aquests kits poden ser comprats per qualsevol persona, sense necessitat de presentar els antecedents. Quan es fan servir per cometre crims, sovint no poden ser rastrejades per les forces de l'ordre perquè els hi falta el número de sèrie o detalls d'identificació.





D'altra banda, el mateix departament, en un termini de 60 dies, presentarà un projecte legislatiu per "aclarir quan un dispositiu comercialitzat com a reforç estabilitzador converteix efectivament una pistola en un rifle de canó curt subjecte als requisits de la Llei Nacional d'Armes de Foc".





Aquesta acció en concret va ser la que va fer servir el presumpte tirador de Boulder: va utilitzar una pistola amb un dispositiu d'estabilització, que pot fer que un arma de foc sigui més estable i precisa sense deixar de ser ocultable.





El Departament de Justícia també publicarà un model de legislació de "bandera vermella" per als estats, per permetre els familiars o a les forces de l'ordre sollicitar una ordre judicial que prohibeixi temporalment a les persones en crisis l'accés a les armes de foc si representen un perill per a ells mateixos o pels altres.





A més d'aquestes mesures, Biden augmentarà el finançament de les iniciatives destinades a reduir la violència urbana amb 5.000 milions de dòlars en els propers vuit anys. Finalment, la Casa Blanca ha anunciat que el president nomenarà David Chipman com a director de l'Oficina d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius, l'agència federal que regula les armes i la seva venda.