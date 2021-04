Colau demana a la Generalitat que apliqui un confinament metropolità a Barcelona

Ada Colau @ep





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha instat aquest dijous a la Generalitat a aprovar un confinament metropolità per a l'àrea de Barcelona en substitució del comarcal, tenint en compte la "realitat singular" d'aquesta zona i la seva densitat, per evitar contagis de Covid- 19.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha alertat el risc que es produeixin aglomeracions en carrers, platges i parcs si el Govern confina per comarques l'àrea metropolitana de Barcelona, en lloc d'adaptar el perímetre de la "trama urbana contínua" que envolta la capital catalana.





"El confinament comarcal ja hem vist que a la pràctica no funcionava i que generava més situacions de risc sanitari" en ciutats denses com Barcelona, ha defensat.





Així ho ha traslladat als consellers Miquel Sàmper i Meritxell Budó, a més de a la Conselleria de Salut a través de la comissió mixta amb l'Ajuntament: "Suposo que ells tenen una planificació inicial on els resulta més còmode tractar la realitat catalana d'una sola forma, però precisament si volem prendre mesures que siguin eficaces hem adaptar-les a realitats molt diferents ".





"No pot ser que potser per evitar polèmiques polítiques internes --no sé exactament quin és el motiu--, no es faci una mesura que és coherent amb l'objectiu", ha lamentat, i ha demanat col·laboració a la Generalitat per gestionar les possibles aglomeracions que puguin produir-se.





A més, ha demanat claredat en les restriccions perquè la ciutadania les pugui entendre i seguir: "És millor poques mesures que siguin clares, fàcils de comunicar, i que connectin amb el sentit comú".





MOBILE WORLD CONGRESS 2021





Preguntada per l'acord que permetrà als participants de el Mobile World Congress 2021 viatjar a Barcelona des de tot el món, tot i les restriccions, ha defensat treballar per protegir la salut i per a recuperar l'activitat econòmica, encara que ha afegit: "Va ser molt desafortunat que sortís aquesta notícia del MWC el mateix dia que la Generalitat anunciava el confinament comarcal ".





No obstant, ha destacat que falten mesos per a la cita --que se celebra de el 28 de juny a l'1 de juliol-- i ha desitjat que per llavors la situació epidemiològica sigui millor, gràcies als avenços en la campanya de vacunació a tot Europa .