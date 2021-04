Darias reclama"màxima precaució" per l'augment de la pressió assistencial a les UCI

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha demanat "màxima precaució" davant el coronavirus perquè està augmentant la pressió assistencial per aquesta causa en les Unitats de Cures Intensives (UCI).





La ministra de Sanitat, Carolina Darias (EP)





En la roda de premsa posterior a ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), Darias ha recordat que s'està produint un "lleuger" increment de la transmissió del coronavirus a Espanya, avisant que encara no es pot observar l'impacte que ha tingut en la mateixa les vacances de Setmana Santa.





"Preocupa el nivell de pressió assistencial a les UCI, el qual està al voltant del 20 per cent i, de fet, en algunes comunitats tenen ja una ocupació superior", ha alertat la ministra de Sanitat, que ha recordat que de la societat depèn que "aquest increment no vagi més enllà i es quedi només en un repunt i no en una quarta onada".





Les comunitats autònomes han notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat 8.788 nous casos de coronavirus, dels quals 5.309 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, el que eleva a 3.326.736 la xifra total de persones contagiades de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. A més, la incidència acumulada a 14 dies se situa en els 164,71 casos per cada 100.000 habitants.





"Demano màxima precaució, prudència i cultura de la cura. Cada setmana que aconseguim retardar els contagis és temps que vam guanyar al virus i cada setmana que augmentem la vacunació és temps que guanyen les vacunes al virus", ha tancat la ministra.