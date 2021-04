Sanitat i les CCAA acorden suspendre la vacunació amb AstraZeneca en els menors de 60 anys

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres, en el si de ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), suspendre "per precaució" l'administració de la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per AstraZeneca en els menors de 60 anys, la qual només s'inocularà a les persones de fins a 65 anys.





Vial d'AstraZeneca @ep





La decisió ha estat rebutjada per la Comunitat de Madrid perquè considera que no està basada en les Conclusions del Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància Europeu (PRAC, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), que ha conclòs que hi ha una "possible relació" entre aquesta vacuna i els coàguls sanguinis amb nivells baixos de plaquetes, si bé ha defensat que "els beneficis de la vacuna superen els riscos". A més, el País Basc i Ceuta s'han abstingut.





En aquest sentit, la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, María Jesús Lamas, ha informat en roda de premsa que a Espanya s'han notificat un total de 12 casos d'aparició d'aquests trombes "molt poc freqüents" en els 2,1 milions de persones a les quals se'ls ha inoculat.





"Les vacunes serveixen per prevenir malalties i totes les aprovades i que estan sent usades enfront del Covid-19 són eficaces i segures i estan contribuint d'una manera decisiva a disminuir l'impacte del Covid-19 greu. Encara que apareguin esdeveniments adversos no s'ha de minimitzar la confiança en les vacunes ", ha assenyalat Flames.





La reunió del CISNS, en què també s'ha acordat que sigui la Comissió de Salut Pública la que estudiï aquest dijous la vacunació amb aquesta vacuna a partir dels 65 anys, s'ha produït després d'una trobada entre els ministres de Sanitat de la Unió Europea que ha estat convocat amb caràcter d'urgència per la ministra de Sanitat de Portugal, Marta Temut, país que ostenta actualment la presidència rotatòria semestral el Consell de la Unió Europea, després del dictamen de l'EMA.





Precisament en aquesta reunió, tal com ha detallat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, s'ha analitzat què fer amb les persones menors de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca, si bé no s'ha arribat a cap conclusió al respecte. Fins ara, a Espanya només 97 persones han rebut la pauta completa de vacunació.





"Estem pendents de veure si l'evidència científica avala l'administració de la segona dosi amb una altra vacuna, com s'està analitzant al Regne Unit, o deixar una dosi causa de que la fitxa tècnica mostra que aporta un 70 per cent d'efectivitat. No obstant això , esperarem al que es decideixi en l'àmbit europeu ", ha argumentat la ministra.





Finalment, Darias ha avançat que a finals d'aquesta setmana es van a rebre unes 328.000 dosis de la vacuna de Moderna, pel que ha assegurat que el procés de vacunació està "agafant ritme" i són el "horitzó d'esperança" davant del coronavirus .