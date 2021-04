L'Alta Ribagorça sol·licita el confinament per regió sanitària

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha reclamat a la Generalitat que el confinament per frenar la pandèmia de Covid-19 sigui per regió sanitària i no per comarques, el que permetria moviments entre aquesta comarca i l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, totes de la regió Alt Pirineu i Aran.





Una sanitària sosté una vacuna (EP)





La presidenta del Consell i alcaldessa de Vilaller, María José Erta, ha reclamat que es tinguin en compte les especificitats de cada territori, ha informat l'ens comarcal en un comunicat aquest dijous.





Erta ha defensat que el confinament a l'Alta Ribagorça, una comarca amb baixa densitat de població, sigui "en l'àmbit de la vegueria", el que coincideix amb la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.





La presidenta ha assegurat "que estan obviant les necessitats de mobilitat que són essencials" i afegeix que el confinament comarcal té un alt impacte sobretot en el sector comercial, hoteler i de restauració.





"Molts negocis no podran aixecar la persiana si únicament compten amb els clients dels pobles, sent la comarca més petita de Catalunya", ha afirmat la presidenta, que també ha assenyalat que l'Alta Ribagorça és zona limítrof amb Aragó i que molts nuclis petits que fan servir els seus equipaments i serveis per proximitat.





"Demanem a Govern que el confinament sigui de vegueria coincidint amb regió sanitària per no ofegar la nostra economia en comarques amb una baixa densitat de població", ha insistit Erta.