Mireia Vehí demana a Junts que assumeixi que el resultat electoral va ser "de més esquerra i independentisme"

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha assegurat aquest dijous que Junts haurà d'acceptar el resultat de les eleccions catalanes perquè "la gent ha votat més esquerra i més independentisme", i creu que ho farà perquè no s'imagina a aquest partit provocant una repetició electoral.





Mireia Vehí (EP)









En una entrevista a La 2 i Ràdio4 recollida per Europa Press, ha defensat que l'acord a què els anticapitalistes van arribar amb ERC pretén enfocar la legislatura cap a l'esquerra, amb mesures per reclamar un augment de la fiscalitat i per promoure la renda bàsica i una banca pública.





"No m'imagino Junts provocant unes noves eleccions. Si no hi ha acord ni Govern independentista, l'alternativa és que el PSC sigui qui retoli. I no hi ha polítiques d'esquerres a Madrid ni una aposta pel diàleg", ha advertit.





També considera que "no és just" titllar de dretes o esquerres a Junts, i que és un partit que s'ha de llegir més enllà d'aquests conceptes perquè ha votat a favor de lleis com la regulació dels lloguers i per tirar endavant un referèndum.





No obstant, ha admès que aquest partit incorpora a persones, com el diputat Joan Canadell, que "no respon a el perfil de polítiques d'esquerres".





Sobre si donarien suport un Govern d'ERC en minoria, Vehí ha recalcat que la CUP "no serà un problema" i facilitarà que hi hagi un Executiu català d'esquerres i independentista, però ha demanat responsabilitat als republicans i a Junts, així com que estiguin a l' alçada.





"La composició que hi hagi al Govern, sigui Junts-ERC o ERC amb una altra composició, es pot valorar. Però s'ha de fer ràpid, però no hi ha les condicions perquè la CUP es plantegi entrar i el Govern", ha afegit la diputada de la CUP al Congrés.





Davant la sortida del diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas de la Taula de Parlament, Vehí ha avalat que ja no formi part d'ella, ha demanat un compromís perquè "no hi hagi més interferències", i ha reiterat que donaran suport a la proposta d'Aurora Madaula per substituir-lo.





CONSELL PER LA REPÚBLICA

Per Vehí, el Consell per la República (CxRep), que ha estat un escull en la negociació entre ERC i Junts, és "un espai més de partit que de país" i creu que, malgrat que s'hagi obert a reformular la seva governança , aquests passos encara no s'han donat.





Una altra de les dificultats de la negociació és la proposta perquè hi hagi una coordinació de l'independentisme en tots els espais, també al Congrés, una mesura que per Vehí té "una mica de trampa".





"No tindria sentit votar el mateix a tot. Sí tindria sentit que la taula de diàleg fos una qüestió col·lectiva, no entre el PSOE i ERC. Si no hi ha un gest de cara als indults, l'amnistia i la possibilitat de parlar d'un referèndum, que no s'aprovessin els PGE", ha tancat.