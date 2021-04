Les empreses teatrals exigeixen la creació d'un "salconduit cultural"

La irregular evolució de la pandèmia obliga les administracions a utilitzar successivament unes mesures que són, amb freqüència, contradictòries amb les anteriors i tenen una nefasta repercussió en tot tipus d'activitats, particularment en la de caràcter cultural. L'adopció pel govern autònom català d'una nova etapa de confinament comarcal ha suscitat reaccions oposades. Una d'elles, la d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que ha demanat, no sense raons que abonin la seva postura, un confinament més elàstic de caràcter metropolità que s'ajusti més a la realitat demogràfica de la població.





El Gran Teatre de Liceu (EP)





Idèntica reacció ha suscitat aquesta mesura en les empreses teatrals representades a la patronal ANNEXA que estan obligades ja, de per si i des de fa mesos, a una dràstica reducció del seu aforament que fa que la seva gestió econòmica sigui no ja dubtosa, sinó en molts casos pràcticament inviable. Demanen per això la immediata creació d'un "salconduit" que permeti l'accés a comarques diferents a les de la pròpia residència per a participar en activitats culturals que s'ha demostrat fefaentment que són segures.





A aquest efecte, han publicat un manifest que resa així:

"Davant d'aquest nou i sobtat confinament comarcal, amb una afectació directa sobre l'estabilitat de la programació dels espectacles i cap als clients que ja havien adquirit entrades per assistir a sessions de teatre, ADETCA exigeix que es mantingui la possibilitat de circular entre comarques per assistir a les funcions teatrals contractades, i no generar un major perjudici a què ja patim pel complicat sistema de restriccions d'aforament al 50% i tocs de queda que venim assumint des de fa mesos. Ens sumem a altres sectors culturals i reclamem que les entrades siguin SALCONDUITS CULTURALS per demostrar que tal com va declarar el Govern de Catalunya, la cultura és un bé essencial, a part de ser una activitat segura".