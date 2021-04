Barcelona torna a promocionar-se al mercat rus com a destinació segura enfront de la pandèmia

La directora general de Turisme de Barcelona, Marian Muro; el regidor de Turisme de Barcelona, i el president de l'consorci, Eduard Torres en una roda de premsa sobre la primera promoció presencial post-Covid a Rússia. - EUROPA PRESS

Turisme de Barcelona encapçalarà la setmana que ve una missió de promoció presencial a les ciutats russes de Moscou i Sant Petersburg per accelerar la reactivació del sector i situar-se com destinació segura enfront de la pandèmia del Covid-19.

En una roda de premsa aquest dijous, el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha destacat que "amb el procés de vacunació avançat, el certificat verd digital i amb una Setmana Santa a la qual s'han vist ganes de viatjar, veiem la llum a la fi del túnel ".

Aquesta acció s'emmarca en l'acord que el consorci va signar amb l'organisme homòleg a Moscou per establir un marc de cooperació bilateral i enfortir el flux de turisme entre les destinacions turístiques.

La directora general del consorci, Marian Muro, ha dit que volen incrementar en un 10% el visitant rus que ve a Barcelona en els propers dos anys, tot i que ha admès que dependrà de la freqüència de vols i altres aspectes "que s'escapen de les seves mans ".

En 2019 Barcelona va rebre 195.450 visitants russos (2,1% de quota de mercat) i van realitzar 486.785 pernoctacions, i la capital catalana acull un de cada cinc turistes russos que arriben a Espanya.

Muro ha explicat que es tracta d'un mercat que dóna molta importància a la identitat pròpia i a l'estil de vida de Barcelona, que se sent atret per la cultura i el patrimoni arquitectònic, amant de la música i el teatre, la gastronomia i el producte de qualitat i de proximitat.

EL 80% VOL VIATJAR





Des de l'inici del relaxament de restriccions, prop del 80% del mercat rus vol fer un viatge, sobretot en 2021, i en el primer trimestre d'aquest any Rússia ha estat un dels mercats que més reserves de vols internacionals ha realitzat.





Ha afegit que el viatger rus té una percepció d'Europa com a destinació segura i que la majoria dels que es proposa viatjar aquest any té un perfil "d'alt nivell adquisitiu" i interès per la cultura, el clima, les compres i la gastronomia, entre d'altres.

En relació a la despesa mitjana, el visitant rus gasta 446,56 euros per persona, un valor per sobre de la mitjana general, que se situa en els 345,49 euros (sense comptar allotjament i transport), en una diferència que s'eleva a l'allotjament: dels 406,47 euros per viatger rus davant els 270,97 de mitjana.

PRINCIPALS COMPETIDORS





Muro ha explicat que les principals ciutats europees competidores pel mercat rus són París i Roma, tot i que ha confiat en el treball de promoció que fa la capital catalana: "Això serà una carrera i totes les destinacions estan treballant en un marc post-Covid" .

Ha avançat que a aquesta acció amb Rússia la seguiran altres a França, Gran Bretanya i Estats Units, i el regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha insistit que la gestió del sector no pot ser passiva i s'ha de treballar conscientment en els mercats que es vol atraure.

"Aquesta acció és una mostra del canvi cap al turisme que volem: més compromès, aspiracional i sostenible i de què volem veure en el futur des de Barcelona, amb campanyes com aquesta per a segments específics", ha conclòs Marcé.