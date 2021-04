Catalunya investiga la mort d'un home de Tàrrega hores després de vacunar-se amb AstraZeneca

La Conselleria de Salut de la Generalitat està investigant la mort d'un home de 65 anys de Tàrrega (Lleida) que va morir dimecres dues hores després de rebre la vacuna del coronavirus desenvolupada per AstraZeneca, segons ha avançat el diari 'Segre'.





Un professional amb un vial d'AstraZeneca (EP)





Fonts de la Conselleria de Salut han explicat que sempre que hi ha un cas així, de qualsevol vacuna, s'investiga però de moment no han trobat una relació directa entre la mort i la inoculació.





El comitè de seguretat de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) va concloure dimecres que hi ha una "possible relació" entre aquesta vacuna i els coàguls sanguinis amb nivells baixos de plaquetes.