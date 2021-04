Detingut per conduir amb un cadÃ ver de copilot i en contra direcciÃ³ a l'EmpordÃ 

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home per circular durant 30 quilòmetres en contra direcció per la carretera AP-7 amb el cos sense vida d'un altre home al seient del copilot.









Fonts de la policia catalana han explicat que el detingut, de 66 anys, va realitzar el recorregut per l'AP-7 al Baix Empordà (Girona) amb el cadàver en un "important estat de descomposició".





Els fets han succeït entorn les 12 hores quan els Mossos han rebut l'avís d'un vehicle que circulava en contra direcció i quan el conductor ha detectat la presència policial, ha fet cas omís a les indicacions dels agents per aturar-se.





El conductor ha seguit conduint fins a la sortida 5 de l'AP-7 i ha continuat per la carretera GI-634, on ha patit un accident quan el cotxe s'ha sortit de la via a la població de Jafre (Girona).





Quan els Mossos han fet les comprovacions corresponents a l'interior de vehicle, han localitzat al seient del copilot un cos sense vida d'un home d'edat avançada.





Els agents han explicat que "no s'observen indicis clars de criminalitat, i s'ha obert una investigació per aclarir els fets".