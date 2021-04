El Maldà: "Mistela, Candela, Sarsuela" reivindica el gènere líric autòcton i el català popular

Què és més correcte? ¿Dir guixeta o taquilla, xarrup o sorbet, octaveta o bé octavilla, peta o porro? Qüestions que semblen fútils però que per a alguns semblen fonamentals en la conservació de les millors essències de la llengua catalana. Una obsessió que l'Enric Gomà ha posat en dubte amb ironia en el seu llibre "El català tranquil" i que els components de Epidèmia Teatre, un grup sorgit entre antics alumnes de l'Institut de Teatre han assumit per ridiculitzar, com ho va fer fa un segle i mitjà Serafí Soler "Pitarra", la "culta latiniparla" catalana utilitzant l'eina que millor coneixen, el teatre, i mitjançant l'exhumació d'algunes obres d'un gènere gairebé oblidat però que va ser molt popular: la sarsuela.











Basant-tres obres de l'immens patrimoni líric autòcton, "El punt de les dones" i Si us plau per força ", ambdues del propi Pitarra i" La gran Sastressa de Midalvent "d'Isidro Llaurador (que es va inspirar en una opereta d'Offenbach ) Silvia Navarro ha articulat la dramatúrgia d'un musical de petit format titulat "Mistela, Candela, Sarsuela. Sarsuela però no massa "que han dirigit Gemma Sangerman i Joel Riu i que interpreten Aida Llop, Mireia Llorente Picó, Lluís Oliver i Joan Sáez amb coreografies d'Anna Rosell.





Tot això té com a escenari El Maldà que, com els que hagin estat allà saben, és una sala minúscula situada a les Galeries del mateix nom del carrer del Pi. Públic i intèrprets comparteixen el mateix espai, perquè no és que no hi hagi separació entre uns i altres, és que no existeix escenari. Resulta, per tant, un local propici per a muntatges intimistes que aquesta ocasió es converteixen en una veritable festa perquè "Mistela, Candela, Sarsuela. Sarsuela, però no massa "es transforma en un veritable popurri de cançons divertides, músiques trepidants, coreografies excel·lentment concebudes per a un espai limitat però molt ben executades i tot això enfilat gràcies a un modest fil argumental que es basa en els inevitables i eterns problemes amorosos de dues parelles.





Un espectacle càlid, trepidant, en què els artistes canvien de vestuari una i altra vegada i l'escenari es transforma amb el moviment de dos modestos taulells de botiga, un parell de cadires i un moble penjador. Tot això per aconseguir amb la màxima brillantor el que els membres de l'Epidèmia Teatre confessen com el seu objectiu: deixar de banda l'imperi dels musicals anglosaxons i els somnis de Broadway per reivindicar el que ens és propi i fer-ho amb una forma de parlar normal, com fem pel carrer.