Els barcelonins destinen un terç dels seus ingressos a pagar el lloguer

Les habitants de Barcelona destinen un 33% de us ingressos familiars a pagar el lloguer, segons un estudi realitzat per Idealista. El portal immobiliari ha creuat els preus de lloguer al març de 2021 i l'estimació d'ingressos familiars en aquest període.





Barcelona no és la ciutat més cara d'Espanya. La ciutat de Madrid exigeix el 36% dels ingressos per al lloguer. Idealista desctaca en aquest informe que cap capital espanyola obliga a destinar més d'un 40%.





Un total de vuit capitals espanyoles exigeixen un esforç superior a l'terç dels ingressos familiars per llogar un habitatge, sent Santa Creu de Tenerife la ciutat en la qual les famílies han de destinar un major percentatge dels seus ingressos a l'lloguer, amb el 39%.





A continuació, se situa Almeria, amb el 37% dels ingressos destinats a l'lloguer, i després d'ella Les Palmes de Gran Canària, Alacant i Segòvia amb el 36% en els tres casos.







D'altra banda, Palència, Orense i Melilla tenen els menors esforços amb el 22% dels ingressos familiars, convertint-se així en les ciutats amb el lloguer més barat d'Espanya.