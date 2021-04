Policies i guàrdies civils alerten que Catalunya "eludeix citar-los" per a vacunar-se

Un agent de la Guàrdia Civil rep la seva dosi de la vacuna @ep





Policies i guàrdies civils han insistit aquest dijous a través de les organitzacions SUP i AUGC que la Generalitat de Catalunya "eludeix citar-los" per vacunar-se contra la Covid-19, com sí que ha fet amb la "pràctica totalitat" dels Mossos d'Esquadra. En concret, denuncien que "ara" tampoc apareixen a la web de l'administració catalana on sí figuren altres cossos de seguretat.





En un comunicat conjunt, recorden que porten des de fa dies patint el retard en la vacunació, cosa que censuren "més quan la pràctica totalitat d'altres cossos policials que operen en aquesta comunitat, com els Mossos, ja es trobaven vacunats".





"El procés de vacunació segueix derivant cap a paisatges més propis d'un sainet que d'una operació rigorosa i professional. Així, a la confusió i contradiccions sobre els criteris de l'aplicació de la vacuna d'AstraZeneca, s'uneix ara la situació d'algunes comunitats autònomes , en aquest cas Catalunya ", argumenten SUP i AUGC.





"IGNORATS A LA WEB"





Les dues organitzacions representatives de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat asseguren que "ara", per la seva "sorpresa", la Generalitat els "ignora a la seva web on recull quins són els col·lectius essencials a vacunar".





"La Generalitat continua marginant guàrdies i policies, ignorant l'estratègia de vacunació establerta pel Consell Interterritorial de Salut de manera conjunta entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes (inclosa Catalunya) que incloïa tant a guàrdies com a policies dins d'aquests col·lectius essencials i prioritaris en la vacunació ", assenyalen.





Per a les organitzacions "difícilment" podria atribuir a un error dels actes de la Generalitat, ja que quan cita a la seva web a aquests grups de treballadors dels cossos de seguretat "explicita que entre ells estan mossos d'esquadra, policia local, guàrdia urbana i bombers, sense esmentar en cap manera a guàrdies civils i policies nacionals ".





"Des AUGC i el SUP dubtem que aquesta omissió respongui a una simple casualitat, de manera que reclamem una explicació urgent a aquesta situació que posa en perill la salut dels nostres companys, que resulta especialment inquietant si ens atenim a l'escàs percentatge de policies nacionals i guàrdies civils vacunats a Catalunya, als quals a més es va anul·lar les seves cites per vacunar de la setmana passada ", conclou el comunicat.