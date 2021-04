Torna el "Merlos Place": Nova baralla entre Marta LÃ³pez i Alexia Rivas

Marta López i Alexia Rivas concursants de supervivents 2021





El conegut culebró "Merlos Place" que ens va amenitzar els primers dies de la quarantena torna a ressorgir. Les protagonistes de la història Marta López i Alexia Rivas han protagonitzat una acalorada discussió abans que comenci Supervivientes 2021.









En les imatges avançades en exclusiva per Ya es Mediodía, podem veure com la collaboradora de Sálvame i la exredactora de Socialité han protagonizat una gran discussió. Al vídeo veiem Alexia Ribas explicant com li ha anat l'últim any professionalment. Mentrestant, Marta López està escoltant el relat i mossegant-se la llengua. Fins que no ha pogut aguantar més ...







La guerra ha esclatat entre Marta i Alexia i han començat a volar els ganivets. La Marta ha sentenciat "La respecto, però no comparteixo absolutament res del que ha dit". Mentre que Ribas l'ha acusat de còmplice de tot el culebró "A mi em vau portar una conversa gravada a l'Deluxe ... Tu estaves a la banda asseguda de còmplice".





La primera batalla entre la col·laboradora de Sálvame i Alexia Ribas està servida. A veure com continua la guerra un cop hagin saltat de l'helicòpter.