Un conductor dóna positiu en alcoholèmia després de provocar un aparatós accident a la C-55

Fotografia compartida pels Mossos d'Esquadra





Els Mossos d'Esquadra han comunicat aquesta tarda un accident a la C-55, la carretera que uneix el Bages amb el Baix Llobregat. El sinistre ha tingut lloc al Bagés, encara que es desconeix el lloc exacte de l'accident.





El conductor pretenia fer un canvi de sentit en un lloc on estava prohibit, provocant així un xoc amb un altre vehicle que estava transitant. Afortunadament, no hi ha hagut cap ferit.





El conductor del vehicle sinistrat ha donat positiu en el control d'alcoholèmia: 1,11mg / l. Els Mossos d'Esquadra han emès un ordre de detenció a l'conductor per un delicte contra la seguretat viària.