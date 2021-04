Científics Israelians descobreixen que la vacuna de Pfizer podria evitar la transmissió del virus

Fotografia de la vacuna de Pfizer







Un estudi realitzat per l'Institut Tecnològic Technion a Israel, assegura que la vacuna de Pfizer evita que les persones vacunades i contagiades transmetin la malaltia. Aquesta troballa és un gran pas per avançar cap a la immunitat de grup.





Aquest estudi apunta que la vacuna de Pfizer és una de les vacunes que millor immunització genera davant el virus i que a més frena la seva transmissió.





Fins al moment es creia que cap de les 4 vacunes aprovades per la UE eren esterilitzants. És a dir, les vacunes no evitaven la transmissió de virus, però si que aquest desenvolupés la malaltia un cop la persona està infectada. Per això, la troballa és de gran importància.





La investigació afirma també que la vacuna de Pfizer proveeix protecció creuada a la resta de la població.





La immunitat de grup un pas més a prop

L'estudi que encara no ha estat revisat per una revista científica de manera que només ofereixen resultats observacionals.





Els científics israelians van analitzar les dades mèdiques de 223 nens que no havien estat vacunats i van descobrir que com més s'estenia la vacunació entre adults, menys probable era que els nens donessin positiu.





Si succeeix el mateix tipus de protecció provada amb nens en adults no vacunats, estaríem un pas més voltar de l'anhelada immunitat grupal.