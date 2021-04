Sanitat amplia el límit d'edat d'AstraZeneca als 69 anys

Diversos vials de la vacuna d'AstraZeneca (EP)





Sanitat ha acordat juntament les comunitats autònomes ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca als 69 anys. Segons aquest acord, primer s'acabarà de vacunar les persones de 60-65 anys i després se seguirà amb el grup dels 66 als 69 anys.





L'objectiu d'aquesta decisió és completar la vacunació de la població més vulnerable com més aviat possible. Malgrat això, el grup de 66 a 69 anys podrà seguir rebent les vacunes de Moderna o Pfizer - i en breus la de Janssen - en funció de la disponibilitat.





Pel que fa a les persones majors de 70 anys, a les quals s'està ja vacunant, seguiran rebent vacunes de Pfizer i de Moderna (com fins ara).





Sanitad també ha decidit posposar la vacunació dels menors de 60 anys que estaven prioritzats en l'estratègia per rebre el preparat de la Universitat d'Oxford però que encara no hagin rebut la primera dosi. Per als que ja han rebut la primera dosis, Sanitat està estudiant diferents opcions però no vol fer un pas en ferm fins a tenir més evidències científiques.





Una vacuna carregada de polèmica

Dimarts passat el Consell Interterritorial de Salut va frenar la vacunació d'AstraZeneca als menors 60 anys pels casos de trombosi vinculats a la vacuna. Inicialment, aquesta vacuna va ser pensada per ser administrada al personal essencial menor de 55 anys, i posteriorment als 65 anys després d'ampliar el límit d'edat.







Després de l'informe de l'EMA emès dimarts passat, Sanitat va reestructurar els límits d'edat de la vacuna, però tan sols 24 hores després els ha tornat a canviar.