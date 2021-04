Dolors Sabater ingressada després de donar positiu en Covid-19

Dolors Sabater @ep





La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, es troba ingressada a l'hospital després de donar positiu en coronavirus, tot i que "està estable de salut", han informat des del partit.





"Aquests dies no puc seguir la feina política i pública com cal, perquè he de fer front, com tants altres milers de persones, al Covid-19. Estic a l'hospital i vull agrair la feina al personal de tot l'àmbit sanitari ja tot el sistema de salut pública. Estem en bones mans ", ha escrit Sabater aquest dijous en un 'tuit'.





Des del partit han informat que Sabater està ingressada a l'Hospital Municipal de Badalona, que el motiu de l'ingrés ha estat "la necessitat d'oxigen" i que es preveu que passi uns dies a l'hospital.