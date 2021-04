Quatre adults i dos nens morts en dos nous tirotejos als Estats Units

Bandera d'EUA @EP





A l'Almenys una persona ha mort i quatre han resultat ferides de gravetat en un tiroteig aquest dijous en una empresa d'ebenisteria a la localitat de Bryan, en l'estat nord-americà de Texas.





Segons ha informat el cap de la Policia de Bryan, Eric Buske, sis persones han estat víctimes del tiroteig, si bé un ha estat declarat mort al lloc dels fets i quatre han resultat ferits greus, mentre una altra persona ferida no és greu. Els ferits han estat traslladats a l'hospital.





La persona sospitosa de l'atac, un treballador de l'empresa d'ebenisteria, s'ha donat a la fuga després del tiroteig, que ha tingut lloc minuts abans de les 14.30 hores (hora local).





No obstant això, la policia l'ha capturat al comtat de Grimes temps després, informa ABC News.





La investigació en curs està liderada pel Departament de Policia de Bryan en col·laboració amb la Divisió de Camp de Houston de l'Oficina d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius.





Precisament, aquest dijous ha tingut lloc un altre tiroteig als Estats Units en el qual han mort cinc persones, entre elles dos nens, a l'interior d'un domicili a Rock Hill, a l'estat de Carolina de Sud. El sospitós, que s'ha suïcidat després dels fets, és l'exjugador de la NFL Phillip Adams, segons han indicat les autoritats i recull CNN.





Adams hauria entrat per la força a l'habitatge, el domicili d'un metge conegut a la zona, Robert Lesslie, i ha disparat contra aquest, la seva dona i dos dels seus néts, a més de dos operaris que es trobaven a la casa.





Precisament, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous diverses mesures per contenir la violència armada al país, que, com ha lamentat, és una "vergonya internacional".





"La violència armada en aquest país és una epidèmia", ha criticat el mandatari, que ha posat en marxa accions executives que ha reiterat que no afecten el dret de portar armes --previst en la Segona Esmena de la Constitució nord-americà--, incloent-se mesures per a restringir el que s'anomena "armes fantasma", que poden construir-se usant peces i instruccions que poden comprar-se en línia.





A més, ha ordenat al Departament de Justícia que prepari lleis per als estats que permetin la retirada de temporal d'armes de foc a persones considerades en alt risc de fer-se mal a si mateixes o a altres persones. D'altra banda, ha sol·licitat un informe complet sobre el tràfic d'armes de foc i invertir en programes d'intervenció en comunitats propenses a la violència.





També, ha anunciat la nominació del defensor del control d'armes David Chapman per dirigir la Oficina d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius, entitat que no ha tingut un director permanent des de 2015.





El mandatari ha emfatitzat que els anuncis d'aquest dijous només són els "primers passos" empresos per abordar la violència armada i que, per al futur, es preveu la prohibició de les armes d'assalt o implantar un sistema de verificació d'antecedents per adquirir armes de foc, moviments que requereixen el suport del Congrés nord-americà.