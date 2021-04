Cunillera considera un "error" que es trenqui la unitat europea en la compra de vacunes

La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha considerat un "error" trencar la unitat europea en la compra de les vacunes contra el coronavirus així com que els països i regions negociïn pel seu compte l'adquisició de les dosis.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera (EP)







Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a Ràdio4 i la La2, en preguntar-li sobre la decisió d'Alemanya d'iniciar contactes per adquirir la vacuna russa: "Alemanya, que és un eix important dins de la Unió Europea, haurà de valorar els riscos ".





Sobre els contactes de la Comunitat de Madrid amb un fons rus per adquirir la vacuna Sputnik, ha criticat que la presidenta en funcions i candidata a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, estigui "disputant el vot a Vox, intentant integrar Vox, i negociant amb el comunisme ".





"On ha quedat allò de o comunisme o llibertat?", Ha ironitzat sobre el lema de campanya d'Ayuso, i ha apel·lat a la solidaritat en la gestió de les vacunes.





Després de la suspensió de la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys, ha defensat que Espanya ha prioritzat "un grup d'edat" concret per administrar---de 60 a 69 anys--, a partir de les directrius de l'Agència Europea de l' medicament (EMA, per les sigles en anglès) i de les indicacions dels tècnics en els òrgans de decisió estatals.





ESTAT D'ALARMA

Preguntada per la fi de l'estat d'alarma, ha criticat que els grups parlamentaris que van votar en contra en totes les pròrrogues ara ho reclamin, segons ella, i ha dit que si les dades aconsellen mantenir-lo i els partits ho demanen serà "fàcil" fer-ho.





En la seva opinió, el president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que l'estat d'alarma acabaria el 9 de maig perquè les dades poden orientar al fet que, en aquesta data, les dades milloren: "Però el senyor Casado ho pot demanar si vol" .





A més, ha defensat que hi ha mecanismes jurídic perquè les comunitats autònomes puguin adoptar mesures davant la pandèmia sense l'estat d'alarma, i que per a maig ja hi haurà un "nombre de població important vacunada" que millorarà les perspectives epidemiològiques.





CATALUNYA

Després del fracàs de la investidura del candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, Cunillera ha sostingut que la presidenta de Parlament, Laura Borràs, es va equivocar en proposar-ho assegurant que comptava amb els suports necessaris: "Si ho torna a fer , hi ha la possibilitat que es torni a equivocar ".





"¿Catalunya es pot permetre estar sense govern? Catalunya no porta sense govern des del 14 de febrer, portem sense govern des del gener de l'any passat", ha afegit.





Preguntada per si el PSC hauria de donar suport a Aragonès per desbloquejar la investidura, ha contestat: "És que ERC ho vol"?, i ha precisat que ella no forma part de les negociacions.





REFORMES I INDULTS

Pel que fa a la situació dels presos de l'1-O, Cunillera ha subratllat que la possible reforma del delicte de sedició ha de seguir els seus tràmits, d'una banda, i que els indults estan en curs: "Són mesures que requereixen que siguem el més prudents possible a l'hora que no sigui una mesura mal presa ".





Sobre la inclusió del cas del president d'Òmnium i condemnat per l'1-O, Jordi Cuixart, en l'informe d'Amnistia Internacional, ha defensat valorar tota opinió, però ha dit que a Catalunya es viuen altres "situacions insòlites", que ha demanat abordar amb serenitat.





Preguntada pel compromís de la CUP i ERC d'impulsar un nou embat contra l'Estat aquesta legislatura, en paraules de les dues formacions, Cunillera ha avisat que "no hi haurà un altre 1-O", i ha assegurat que el Govern de Pedro Sánchez no es veuria en la mateixa situació en què es va veure el del PP llavors.