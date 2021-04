Ayuso defensa a Casado davant les crítiques d'Abascal: "A la dreta es ve plorat de casa"

La presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, ha contestat al líder de Vox, Santiago Abascal, que "a la dreta es ve plorat de casa", després que aquest critiqués al líder del PP , Pablo Casado, per la seva "solidaritat equidistant" davant els aldarulls que van tenir lloc a Vallecas.





Isabel Díaz Ayuso @ep





"Crec que a la dreta es ve plorat de casa. Jo porto dos anys rebent tot tipus d'atacs, d'insults, i tampoc he comptat sempre amb el suport d'altres partits. No passa res", ha manifestat en un una entrevista a ' antena 3 '.





Al seu parer, el que ha fet Casado és "traslladar la seva solidaritat pel que ha passat a Vallecas". La presidenta, per la seva banda, ha condemnat "la forma en què l'esquerra pretén apoderar dels barris que diuen obrers, que són els barris als quals els haguessin tancat els comerços i els haguessin arruïnat encara més en els mesos més difícils de la pandèmia ".





"Es sorprendrien al saber quants votants tenim a Usera, a Vallecas, en districtes de sud de Madrid i en molts altres municipis els partits com Vox, PP o Ciutadans. Jo condemno que aquestes imatges no són Madrid i això no representa", ha recalcat , al temps que ha defensat que a la regió es viu amb "seguretat, llibertat, obertura de mires". "Si no us agrada la manifestació de l'altre doncs simplement no vas", ha postil·lat.





Per Ayuso, "el que han de fer tots els partits que no volen que l'autonomia canviï i que segueixi sent el motor econòmic i solidari que ha de ser per a tots els espanyols" és "estar en el mateix bàndol". Per això, ella rebutja entrar en confrontació però sí reivindica el seu propi projecte.