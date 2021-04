La policia dispersa els manifestants amb canons d'aigua en una altra jornada de disturbis a Irlanda del Nord

Per segona nit consecutiva els incidents s'han concentrat a l'àrea de Springfield Road, on també es van registrar disturbis el dimecres a la nit @ep





La policia ha dispersat amb canons d'aigua un grup multitudinari de manifestants que aquest dijous han tornat a protagonitzar disturbis als carrers d'Irlanda del Nord, en una nova jornada de protestes.





Durant les manifestacions han llançat ampolles i maons contra les forces de seguretat, que han tornat a rebre atacs per part de les persones congregades a l'oest de Belfast, informa 'Belfast Telegraph', que recull com els manifestants han llançat focs artificials contra els cotxes dels agents.





EL BREXIT HA CREAT "PROBLEMES"





Aquest mateix dijous, el secretari d'Estat per a Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha admès que el Brexit ha creat "problemes reals" al país, però ha remarcat que la violència no és la forma de solucionar-los. Per això ha cridat a la calma, com també han fet altres sectors al país.





De fet, Lewis ha viatjat a Belfast després dels disturbis que porten sacsejant els carrers del país des del cap de setmana passat i que la Policia ha qualificat com els pitjors en anys, informa Sky News.





Els cinc partits de l'Executiu d'Irlanda del Nord s'han unit per condemnar els "deplorables" disturbis, mentre que el primer ministre britànic, Boris Johnson, que també va condemnar la violència el dimecres, ha conversat amb el seu homòleg irlandès, Michael Martin, per transmetre posteriorment un missatge de calma.





Fins al moment, la policia ha confirmat que els disturbis del dimecres a nit han estat els més greus: es va segrestar i incendiar un autobús i més de 600 persones es van reunir en els carrers.

Entre aquest grup de manifestants hi havia joves de 13 o 14 anys, encoratjats pels adults a cometre "actes delictius" mentre els aplaudien, ha assenyalat el sotscap de la Policia, Jonathan Roberts, que afegeix que "va haver-hi un element de planificació prèvia".





L'executiu nord-irlandés ha reiterat que la violència "ha de cessar", atès que "la destrucció, la violència i l'amenaça de violència són completament inacceptables i injustificables", al marge de "les preocupacions que puguin existir en les comunitats".





Les tensions han crescut en els últims mesos a la regió pels acords comercials després del Brexit, una situació tibant que va arribar al seu límit quan la setmana passada la policia va decidir no processar a 24 polítics del Sinn Féin per assistir a un funeral, violant les mesures establertes pel Govern per tractar de controlar la pandèmia. Almenys unes 2.000 persones van assistir a la cerimònia, en record de l'antic membre de l'IRA Bobby Storey, el juny de l'any passat.