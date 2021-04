Iglesias confirma que no es presentarà a la reelecció com a líder de Podem

L'exvicepresident segon de Govern i candidat per Unides Podem a les eleccions madrilenyes del 4 de maig, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest divendres que no es presentarà a la reelecció com a secretari general de la formació estatge al temps que ha apostat per una "renovació" dels equips i per un estil "més coral".





Pablo Iglesias @ep





En una entrevista a TVE, Iglesias ha defensat que "no hauria de" tornar a optar a liderar Podem després d'haver-se presentat "tres vegades". "Quan es torni a produir el congrés, és lògic que hi hagi una renovació. Tenim un sistema que garanteix que els càrrecs s'han d'anar renovant", ha assenyalat.





En aquesta línia, Iglesias ha deixat clar que per al els "càrrecs i la comoditat no és el fonamental", i ha assenyalat que ara li toca "jugar un paper" que és el de "guanyar les eleccions a la dreta i a l'ultradreta" . "I, quan arribi el moment de donar pas als companys, ho farem i tornarem a frustrar les expectatives", ha afegit.