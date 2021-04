L'OMS proposa augmentar els impostos del tabac per reduir les pèrdues que produeix el seu consum

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha llançat un nou manual sobre política i administració tributària del tabac que mostra als països formes de reduir els més de 1,17 bilions d'euros de despeses sanitàries i pèrdues de productivitat deguts al seu consum en tot el món.





Imatge d'arxiu (EP)





"La millora de les polítiques fiscals sobre el tabac també pot ser un component clau per reconstruir millor després de la COVID-19, en què els països necessiten recursos addicionals per respondre i finançar la recuperació de sistema sanitari", justifica l'OMS a través d'un comunicat.





"Hem llançat aquest nou manual per a proporcionar una orientació actualitzada, clara i pràctica als responsables polítics, els funcionaris de finances, les autoritats fiscals, els funcionaris de duanes i altres persones implicades en la política fiscal del tabac per crear i aplicar les polítiques fiscals del tabac més sòlides per als seus països específics ", ha assenyalat Jeremias N. Paul Jr, coordinador de la Unitat d'Economia del Control del tabac del Departament de Prevenció de Malalties No Transmissibles de l'OMS.





"Esperem que aquest document llanci llum sobre les importants avantatges d'augmentar els impostos sobre el tabac. Les dades i les idees que s'ofereixen aquí haurien d'obrir els ulls als responsables polítics de tot el món", ha afegit.





Les claus destacades en el manual no només estalvien diners, sinó que "salven vides". "Els costos humans i econòmics del tabac van en augment: l'any passat van morir 8 milions de persones a causa del tabac", recorda l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides.





En 2018 només 38 països, que cobreixen el 14 per cent de la població mundial, tenien impostos sobre el tabac prou elevats, el que significa gravar a l'almenys el 70 per cent del cost d'aquests productes perjudicials per a la salut, segons l'OMS.





"Mitjançant l'aplicació de polítiques provades, com els impostos sobre el tabac, es poden evitar els costos creats per la indústria del tabac per a les comunitats locals. És una victòria per a la salut de la població, els ingressos i el desenvolupament", defensen.





"Els impostos sobre el tabac salven vides, mobilitzen recursos, aborden les desigualtats en matèria de salut, redueixen les càrregues i els costos del sistema sanitari i se centren en els factors de risc no transmissibles per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)", rebelen.