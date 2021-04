La superfície dedicada al cànem es multiplica per vuit en els últims cinc anys a Espanya

La superfície dedicada al cultiu del cànem va en ascens a Espanya, ja que s'ha multiplicat per vuit des 2016, passant de les 61 hectàrees a les 510 hectàrees actuals, segons les dades de 2020 de el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) sobre superfície de 'cànem per a fibra', declarada en la sol·licitud única de la PAC.





Plantació de cànem @ep





El Ministeri d'Agricultura ha assenyalat que tot i que encara es tracta d'una extensió petita dins dels cultius industrials, l'interès per aquesta producció és creixent.





D'aquesta manera, el Departament ha publicat una nota informativa relativa als principals condicionants d'aquesta activitat agrària per informar a agricultors i tècnics sobre les finalitats permeses, la normativa aplicable i les obligacions existents per als cultivadors.





El cànem, que pertany a la família Cannabis sativa L., s'ha cultivat al llarg de la història com a font de fibra per a ús tèxtil o paper, per a l'obtenció de productes alimentaris, amb fins medicinals o per a usos cosmètics.





No obstant això, a causa de la possible presència de principis estupefaents a la planta de cànnabis, el productor de cànem ha de ser plenament conscient de la normativa aplicable al voltant del seu cultiu, de quines finalitats es troben permeses i de les obligacions que ha de complir.





Unes qüestions que són de gran rellevància, atès que aquesta activitat pot arribar a tenir conseqüències, fins i tot de caràcter penal, en el cas d'incompliment de la normativa en matèria d'estupefaents.





Agricultura ha assenyalat que s'ha detectat un interès creixent per aquest cultiu i, en particular, pel seu contingut en cannabidiol (CBD), un fitocannabinoide extret d'aquesta planta l'obtenció està subjecta a restriccions normatives que estan provocant una multiplicació de les consultes existents en voltant del cultiu.





El text s'ha elaborat en col·laboració amb les administracions agràries de les comunitats autònomes, amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), pertanyent a el Ministeri de Sanitat, i amb la Unitat Tècnica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil.