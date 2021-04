El festival Cap Roig torna a reunir les principals estrelles del moment en la 21a edició

Divendres es va presentar, a la seu operativa de CaixaBank a Barcelona, la vint-i-unena edició del Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper's Live amb l'impuls de CaixaBank. En el transcurs de l'acte, l'organització va revelar el cartell amb els artistes que, a partir del 23 de juliol i fins al 21 d'agost, ompliran amb la seva música l'escenari dels Jardins de Cap Roig, situats en un impressionant paratge davant del mar, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà (Girona).

L'acte de presentació va comptar amb la presència de la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, qui ha destacar que “Cap Roig és un esdeveniment que permet impulsar l’activitat cultural, dinamitzar l’economia i generar un impacte positiu; aspectes que aquest any són més necessaris que mai en l’actual context de dificultats que estem vivint”, i va subratllar que “el festival comptarà amb totes les mesures de seguretat sanitària necessàries”.





Per a María Lluïsa Martínez, “el suport i la implicació de l’entitat amb el Festival de Cap Roig és una mostra del compromís que CaixaBank té amb els territoris en els quals està present”.





Per la seva banda, el president del Grup Clipper’s i director de Festival de Cap Roig, Juli Guiu, es va mostrar molt satisfet i il·lusionat pel cartell presentat aquest any: "Tenim moltes ganes de començar aquesta nova edició, després de la pausa inesperada de l’any passat. Tornem amb més força que mai en un any molt difícil i complicat, reunint un cop més a grandíssimes estrelles en un cartell amb 23 nits extraordinàries. Continuem amb l’eclecticisme que ens caracteritza per arribar al màxim nombre de públic possible. La programació d’aquest any inclou alguns dels artistes més rellevants de l’escena internacional, com Ara Malikian, Juan Diego Flórez o Passenger; de l’escena nacional com Estopa o Raphael; i de l’escena catalana com Manel o Els Amics de les Arts.





A més seguim apostant pel ja consolidat Cap Roig Mini i seguirem potenciant la nit solidària, aquest any amb Sara Baras”.





Durant la presentació es va destacar que la 21a edició del Festival de Cap Roig comptarà amb totes les mesures sanitàries i de prevenció contra la COVID-19 necessàries per garantir un entorn segur per a totes les persones que assisteixin als concerts, així com els artistes i els membres de l’organització. L’ús de la mascareta serà obligatori en tot el recinte i totes les zones comptaran amb diversos punts de distribució de gel hidroalcohòlic.





El festival, com cada any, se celebrarà a l’aire lliure i el públic tindrà uns seients preassignats. Amb l’objectiu d’assegurar un distanciament social adequat entre els espectadors, l’aforament del festival es reduirà fins a un terç menys de l’habitual (la màxima ocupació serà de 2/3 de l’aforament). A més, el control d’accés es farà a través de dispositius telemàtics, per tal d’evitar el contacte directe entre les persones, i es realitzarà un control de temperatura a tots els qui accedeixin al festival.





Cartell de primer nivell amb destacats artistes nacionals i internacionals

El Festival de Cap Roig reuneix cada edició als noms propis més rellevants del panorama musical nacional i internacional.





Enguany, el concert inaugural tindrà lloc el 23 de juliol i comptarà amb l'actuació de l’artista espanyol Pablo López, que tornarà al festival per presentar el seu quart treball discogràfic, Unikornio, una obra mestra amb què el malagueny torna a superar-se.





El colofó a aquesta edició número 21 el posarà Sara Baras amb un magnífic concert que se celebrarà el 21 d’agost. La bailaora més internacional de les arts escèniques oferirà l’espectacle Momentos, un projecte molt especial on les emocions, les vivències i les sensacions seran les protagonistes.





El concert de Sara Baras serà l’escollit per CaixaBank per dedicar la seva recaptació a una causa solidària estretament vinculada al territori.





Aquest any, la col·laboració es destinarà als projectes educatius de Càritas que ofereixen suport socioeducatiu a infants en risc d'exclusió social de Palafrugell i de la resta del Baix Empordà, amb l'objectiu d'acompanyar-los de manera integral durant el procés d'aprenentatge i garantir la igualtat d'oportunitats. Càritas, a través d'aquests programes, treballa perquè els nens d'entre 6 i 16 anys que tenen dificultats per seguir el ritme d'aprenentatge puguin consolidar l'educació escolar. Aquests projectes, que impliquen a les famílies i a l'entorn educatiu dels infants, es desenvolupen fora de l'horari escolar durant tot el curs a partir del reforç educatiu i el treball de valors, hàbits, habilitats i actituds que puguin afavorir la motivació per l'aprenentatge i el seu desenvolupament.





Aquesta 21a edició comptarà novament amb artistes de la talla de Raphael, que tornarà a pujar a l’escenari de Cap Roig dotze anys més tard per celebrar els seixanta anys d’una trajectòria estel·lar. Amb més de 80 milions de discos venuts, l’artista farà recordar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva del país, com “Mi gran noche”, “Yo soy aquel” o “Digan lo que digan”.





També es podrà veure, per primera vegada al Festival de Cap Roig, el prestigiós tenor internacional, Juan Diego Flórez. Amb una carrera que inclou actuacions en els principals escenaris del món, l’artista s’ha consolidat com un dels grans talents de l’òpera amb la seva veu extraordinària. En aquesta edició del festival, Juan Diego Flórez oferirà una selecció de cançons i àries de destacats compositors clàssics com Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi o Jules Massenet, entre d’altres.





Continuant amb el cartell, José Luis Perales trepitjarà també per primer cop l’escenari de Cap Roig per presentar la gira de comiat, Baladas para una despedida. Després de vendre discos arreu del món durant cinc dècades, amb més de cent discos d’or i platí fins a data d’avui, el cantautor espanyol dirà adéu als escenaris amb la presentació de l’àlbum Mirándote a los ojos, un compendi de tres discos i 35 cançons regravades sota la supervisió, producció i arranjaments del seu fill Pablo.





En aquesta edició, Ara Malikian, violinista espanyol d'origen libanès i ascendència armènia, també presentarà el seu últim disc, Royal Garage, que mostra un recorregut pels diferents països i estils que l’han acompanyat al llarg de la seva carrera.





Amb més d’un milió i mig de discos venuts, un disc de diamant, dinou discos de platí i nombrosos d’or, Antonio Orozco tornarà a Cap Roig amb el seu esperat retorn discogràfic, Aviónica. Aquest disc ha tardat cinc anys a gestar-se, però ha arribat en el moment adequat gràcies a l’esperit radiant i positiu d’unes cançons que conviden a aturar-se en les coses que importen de debò. Amb aquest nou projecte, Antonio Orozco iniciarà la gira més internacional que ha fet fins al moment, en la qual visitarà els principals escenaris del país i també la majoria de països de Llatinoamèrica i Europa.





Un altre dels artistes que trepitjarà de nou l’escenari del Festival de Cap Roig és Passenger. El cantautor britànic que va saltar a la fama gràcies al single “Let Her Go”, torna per presentar-nos l’últim àlbum que ha publicat, Songs For The Drunk and Broken Hearted. La constància i l’autenticitat de Passenger, tant dins com fora de l’escenari, l’han portat a recórrer els escenaris més prestigiosos del món.





Les bandes espanyoles Hombres G, Love of Lesbian i Taburete també actuaran aquest any a Cap Roig, oferint una sèrie d’espectacles per a totes les generacions. Amb més de vint milions de discos venuts fins avui, Hombres G continua omplint recintes i exhaurint les entrades dels concerts. El grup liderat per David Summers continua una trajectòria que acumula més de trenta anys de grans èxits del pop-rock en espanyol, entre els quals hi ha “Devuélveme a mi chica”, “Venezia” o “Voy a pasármelo bien”. En l’edició d’enguany, el grup que va revolucionar l’època dels meravellosos anys vuitanta, torna al Festival de Cap Roig per convidar el públic a ballar i a gaudir de la seva trajectòria.









Love of Lesbian presentarà el seu nou treball discogràfic V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada). El grup indie-pop de referència tornarà a l’escenari de Cap Roig en una gira de presentació del nou àlbum que inclourà, a més de les principals ciutats i festivals espanyols, un recorregut per capitals europees, alguns països de Llatinoamèrica i una primera visita als Estats Units.





Sense abandonar aquella barreja de gèneres i influències tan característica, Taburete presentarà el seu quart àlbum, La Broma Infinita, un projecte més personal, diferent i melòdic. Després de l’èxit dels primers tres discos, que els van portar a ocupar el número u a la ràdio, a la nominació d’un Grammy Llatí a millor àlbum pop-rock i a visitar els principals escenaris d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica, Taburete s’ha consolidat com el grup espanyol del moment.





En aquesta edició també podrem veure de nou a l'escenari de Cap Roig a artistes com Manel, que, en aquesta ocasió, oferirà en directe les cançons del seu últim àlbum, Per La Bona Gent. També presentarà el seu primer EP, L’amant malalta, amb tres cançons inèdites publicades aquest any. Aquest repertori s’entrellaçarà amb els èxits més coneguts del grup barceloní, que ja acumula gairebé mig miler de concerts arreu de la geografia ibèrica, però també en llocs tan diversos com els Estats Units, l’Argentina, Mèxic, França, Suïssa i les Filipines.





Els germans Muñoz, coneguts com Estopa, afrontaran una vetllada molt especial a Cap Roig, on tornen per presentar les cançons de l’últim disc, Fuego, i per recordar els grans èxits que els han convertit en un dels referents del panorama actual. El duet més premiat de la música espanyola promet un directe on no faltarà l’enginy que els caracteritza ni tampoc la seva naturalitat i desimboltura.





Sílvia Pérez Cruz és una altra de les artistes que repeteix al Festival de Cap Roig. L’artista empordanesa presentarà el seu nou disc, Farsa (gènere impossible), on inclou composicions pròpies en diàleg amb altres disciplines artístiques com el teatre, la dansa, el cinema, la poesia o la pintura. Acompanyada per la Farsa Circus Band, Sílvia Pérez Cruz mostrarà al públic aquest treball, que respon a la seva inquietud amb relació a la dualitat d’allò que es mostra i allò que realment som.





L’artista multiplatí a Espanya, Antonio José, presentarà, per primera vegada en aquest escenari, el seu últim àlbum Antídoto. Es tracta del projecte més internacional que ha fet fins ara, per al qual es va envoltar de companys artistes, compositors i productors de totes les procedències. Més de 300.000 espectadors ja han gaudit de la seva música en directe. En aquesta ocasió, l’artista cordovès que va guanyar el concurs La Voz al 2015, tornarà a connectar de ple amb el públic, amb la mateixa energia i entrega que l’han caracteritzat sempre.

















Els Amics de les Arts oferiran un repertori de nous i grans èxits. La banda sorprendrà amb un directe explosiu i elèctric que inclourà algunes cançons del seu últim disc, El senyal que esperaves, i també una gran part dels èxits que tothom espera, com “Jean Luc”, “Ja no ens passa”, “Louisiana o els camps de cotó”, “El seu gran hit”, “Les coses” i molts més que els han convertit en els creadors de la banda sonora de referència del país.





El Festival de Cap Roig brindarà, una vegada més, l'oportunitat de gaudir de l’enorme energia que transmet David Bisbal en directe. L’intèrpret espanyol presentarà les cançons del seu últim treball discogràfic, En tus planes, amb el qual va entrar directament al número u de la llista de vendes a Espanya i que supera ja el triple platí. Bisbal és guanyador de tres Grammy Llatins, 3 Billboard Llatins, 3 World Music Awards i dos Premis Ondas, entre més de vuitanta guardons que ha acumulat en gairebé vint anys.





Després de vendre més de 60.000 entrades i fer sis plens absoluts en l’última gira a Espanya, Morat tornen aquest any a Cap Roig amb més força que mai. ¿A dónde vamos? Tour és la gira en la qual el grup pregunta quina direcció volem prendre després d’aquests temps tan estranys. Després d’una pausa inesperada, el grup colombià arribarà aquest estiu per presentar un xou amb el qual capturaran tota aquesta incertesa.





Aquest any, el festival també comptarà amb l’actuació d’Aitana. La vocalista femenina ídol d’una generació torna a Cap Roig amb el seu últim disc, 11 razones, en el qual aposta per un estil pop-rock fresc i melòdic amb un so més contundent, en què predominen les guitarres saturades, poderoses bateries i melodies inoblidables. Amb aquest nou treball, s’ha situat al número u de la llista oficial de vendes a Espanya i ha aconseguit un total de catorze guardons discogràfics a escala global: a Mèxic, Llatinoamèrica i els Estats Units. Aitana s’ha convertit de manera natural en un fenomen musical i social.





Sopa de Cabra i Blaumut també estaran presents novament en aquesta edició del Festival de Cap Roig. Tres dècades més tard de la publicació de Ben endins, Sopa de Cabra recuperaran les cançons d’aquest disc, que va formar part d’una generació. En una gira commemorativa, repassaran gran part d’aquest àlbum i també les cançons de l’últim treball discogràfic que han publicat, La gran onada (2020). Tampoc no hi faltaran els grans èxits que els han dut a ser considerats una de les grans bandes del país.





Blaumut, per la seva part, presenta el quart disc d’estudi, 0001, un projecte ideat com una peça conceptual, amb cançons que parlen de l'ésser humà, vorejant la seva part racional, emocional i la més física. En directe, Blaumut s’ha revelat com una banda imaginativa, amb capacitat per reinterpretar les seves cançons i adaptar el repertori a la perfecció per a diferents menes de format i escenari.





Un any més, Cap Roig aposta pels espectacles familiars pensats per als més petits. Cap Roig Mini comptarà aquest any amb les actuacions del Mag Lari, l'únic artista que ha repetit tres anys seguits al Festival de Cap Roig i que oferirà el seu espectacle de màgia amb molt d'humor i amb moltes sorpreses, però, sobretot, amb la illusió de sempre.





L'entorn natural format pel castell de Cap Roig i el jardí botànic, considerat un dels més atractius del Mediterrani, és l'escenari perfecte per a gaudir de la música a les nits d'estiu. Es tracta d'una experiència única i inoblidable que té com a denominador comú un cartell eclèctic i equilibrat amb els artistes més destacats de cada gènere musical.





Sopar a Via Veneto davant del mar



L'oferta gastronòmica continuarà a càrrec de Via Veneto, un establiment de gran prestigi que ha renovat l'Estrella Michelin de forma ininterrompuda des de fa gairebé 40 anys i que té la qualitat de servei com una de les seves característiques.





Com cada any, tot l'equip de sala de Via Veneto es traslladarà al complet a Cap Roig i, a més, es reforçarà amb unes 60 persones de la comarca per arribar a una plantilla d'unes 100 persones.





Panoràmica de l'emplaçament de Cap Roig al l'Empordà/ @CapRoigFestival





Via Veneto basarà la seva proposta gastronòmica en productes de temporada de l'Empordà, comprats a proveïdors locals i en mercats de proximitat, i seguirà comptant amb industrials locals adaptant la seva oferta gastronòmica a cada un dels espais del festival.





L’edició d’enguany, comptarà amb un nou espai habilitat per a la restauració. L’antiga “Plaça” passarà a ser una nova zona de “Market”, amb una extensió més gran que l’habitual per garantir el distanciament social i el compliment de totes les mesures sanitàries i de prevenció contra la Covid-19.



Les entrades es posaran a la venda el proper dilluns, 12 d’abril a les 10.00h a la web oficial de Festival: www.caproigfestival.com