Hisenda torna 68,2 milions per IRPF del primer dia, un 4,8% menys, i les declaracions sumen 1,6 milions

Agència Tributària @ep





L'Agència Tributària ha tornat aquest divendres un total de 68,2 milions d'euros en la Campanya de la Renda 2020, el primer dia en què s'inicien les devolucions, un 4,8% menys que l'any passat; mentre que els contribuents ja han presentat 1,6 milions de declaracions, un 2,6% menys.





Si es comparen aquestes dades amb la Campanya de la Renda de fa dos anys, ja que la de l'exercici passat va ser atípica per transcórrer en ple confinament domiciliari per la pandèmia, l'import retornat és un 61% superior, mentre que les declaracions presentades en comparació amb el mateix termini de 2018 creixen un 38%.





De el total de declaracions presentades a tancament d'ahir, 1,38 milions eren a tornar, un 5% menys que fa un any, però un 33% més que fa dos. D'elles, 113.500 s'han pagat aquest mateix divendres, fet que suposa un descens del 12% enfront de la campanya anterior, però una alça del 40% respecte a dos anys abans.





L'Agència ha dissenyat la Campanya de la Renda d'aquest any amb un reforç de l'assistència personalitzada per a dos col·lectius que poden requerir una ajuda singular a hores d'ara: els afectats per ERTO, una mica menys de quatre milions de persones, i els perceptors de l'Ingrés mínim Vital (IMV).





Pel que fa a l'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla 'Le Cridem'), aquest servei comença el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir de el 4 de maig, i l'atenció presencial a oficines s'inicia el 2 de juny (sis dies abans que l'any passat), amb sol·licitud de cita a partir del 27 de maig.





El termini de presentació finalitza el 30 de juny per declaracions tant a ingressar com a tornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 25 de juny.





En una campanya marcada pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i l'Ingrés Mínim Vital (IMV), l'Agència Tributària preveu ingressar 12.976.000 d'euros, un 2% més, mentre que l'import a retornar caurà un 3%, fins als 10.857.000.