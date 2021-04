Detingut un home a Madrid després escopir i intentar asfixiar un altre per "maricón'

Recurs d'uan detenció policial REMESA / HANDOUT per POLICIA MUNICIPAL DE MADRID





La Policia Nacional i Municipal de Madrid ha arrestat un home a la Porta del Sol després escopir i intentar asfixiar a un jove al crit de "maricón", ha informat a Europa Press un portaveu de l'Cos Local.





L'agressió homòfoba ha passat cap a les 14 hores de dijous passat. Un individu anomenat Francisco va ser escopit per altres sense dir res ni gestos previs. La víctima li va recriminar i va preguntar per què ho feia, al que l'agressor va respondre: "Ho saps molt bé, per maricón".





Però l'atac no va acabar aquí, ja que quan li va advertir que trucaria a la policia, es va abalançar cap a ell, colpejant amb cops de puny i puntades de peu i intentant asfixiar agafant-li fort del coll amb les mans. La víctima va aconseguir escapar-se i demanar ajuda als agents per allí passaven.





Fins al lloc van acudir ràpidament agents de la Policia Nacional i Municipal, que van detenir l'atacant, que va intentar justificar-se assegurant que l'agredit "se li havia insinuat". Aquest i els veïns interrogats ho van negar. Francisco ha presentat denúncia detallat del que ha passat a comissaria amb l'informe mèdic de les ferides.





L'Observatori Madrileny contra la LGTBfòbia ha comptabilitzat en el que va de 2021 més d'una vintena d'agressions homòfobes. A falta de les dades definitives, el 2020 es van denunciar 211 agressions, una dada inferior al d'l'any precedent per la pandèmia i el confinament domiciliari, tot i que han augmentat en gran manera els atacs per Internet i xarxes socials.