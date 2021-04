5.200 tones de pols interplanetari cauen a la Terra cada any

Foto de Jeremy Thomas a Unsplash





Cada any, 5.200 tones de micrometeorits --posls interplanetari de cometes i asteroides que donen lloc a estrelles fugaces-- arriben a terra de la Terra.





El càlcul prové d'un programa internacional realitzat durant gairebé 20 anys per científics de CNRS (organisme públic de recerca francès) i la Universitat de Paris-Saclay, i es publica a la revista Earth & Planetary Science Letters.





Els micrometeorits sempre han caigut sobre el nostre planeta. Aquestes partícules de pols interplanetària de cometes o asteroides són partícules d'unes poques dècimes a centèsimes de mil·límetre que han travessat l'atmosfera i han arribat a la superfície de la Terra.





Per recol·lectar i analitzar aquests micrometeorits, 6 expedicions liderades per l'investigador del CNRS Jean Duprat han tingut lloc durant les últimes dues dècades a prop de l'estació francoitaliana de Concòrdia (Dom C), que es troba a 1.100 quilòmetres de la costa de la terra d'Adèlia al cor de l'Antàrtida. El dom C és un lloc de recol·lecció ideal causa de la baixa taxa d'acumulació de neu i la gairebé absència de pols terrestre.





Aquestes expedicions han recol·lectat suficients partícules extraterrestres (que varien de 30 a 200 micròmetres de mida), per mesurar el seu flux anual, que correspon a la massa acumulada a la Terra per metre quadrat per any.





Si aquests resultats s'apliquen a tot el planeta, el flux anual total de micrometeorits representa 5.200 tones per any. Aquesta és la principal font de matèria extraterrestre al nostre planeta, molt per davant dels objectes més grans com els meteorits, el flux és inferior a deu tones per any.





Una comparació del flux de micrometeorits amb prediccions teòriques confirma que la majoria dels micrometeorits probablement provenen d'estels (80%) i la resta d'asteroides.





Aquesta és una informació valuosa per comprendre millor el paper que exerceixen aquestes partícules de pols interplanetàries en el subministrament d'aigua i molècules carbonoses a la Terra jove, segons els autors de l'estudi.