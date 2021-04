Un estudi evidencia que el Covid-19 causa una resposta cel·lular 'inesperada' als pulmons

Covid-19 @ep





Un equip internacional d'investigadors ha descobert, de forma inesperada, que el coronavirus activa una via bioquímica, coneguda com a sistema immunitari de l'complement, en les cèl·lules pulmonars, el que podria explicar per què la malaltia és tan difícil de tractar.





Els investigadors, el treball s'ha publicat a la revista 'Science Immunology', assenyalen que la combinació de fàrmacs antivirals amb fàrmacs que inhibeixen aquest procés pot ser més eficaç. I és que, usant un model 'in vitro' amb cèl·lules pulmonars humanes, van trobar que el medicament antiviral remdesivir, en combinació amb el medicament ruxolitinib, inhibia aquesta resposta de l'complement.





Per identificar possibles objectius de fàrmacs, es van examinar més de 1,600 fàrmacs prèviament aprovats per l'Agència Americana de l'Medicament (FDA, per les sigles en anglès) amb objectius coneguts. "Observem els gens que estan regulats positivament per COVID-19 però regulats negativament per fàrmacs específics, i el ruxolitinib va ser el principal fàrmac amb aquesta propietat", han detallat els experts.





En els últims anys, els científics han descobert que el sistema de l'complement immunològic, un sistema complex de petites proteïnes produïdes pel fetge que ajuda o complementa als anticossos del cos en la lluita contra els patògens transmesos per la sang, pot funcionar dins de les cèl·lules i no només en el torrent sanguini.





Sorprenentment, l'estudi va trobar que aquesta resposta es desencadena en les cèl·lules de les petites estructures dels pulmons conegudes com alvèols.





"Observem que la infecció per SARS-CoV2 d'aquestes cèl·lules pulmonars provoca l'expressió d'un sistema de l'complement activat d'una manera sense precedents. Això va ser completament inesperat per a nosaltres perquè no estàvem pensant en l'activació d'aquest sistema dins de les cèl·lules o, almenys, no en les cèl·lules pulmonars. Normalment pensem en la font de l'complement com el fetge ", han argumentat els experts.