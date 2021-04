El 66% dels càmpings oberts per Setmana Santa a Girona tanquen pel confinament comarcal

Dos de cada tres càmpings de la província de Girona oberts durant la Setmana Santa han decidit tornar a tancar davant el confinament comarcal a Catalunya que ha tornat a entrar en vigor aquest divendres.









En concret, només es mantindran oberts deu dels 30 establiments, segons un comunicat de l'Associació de Càmpings de Girona aquest mateix divendres.







L'entitat ha reclamat que s'acceleri el ritme de vacunació i que es mantingui la lliure circulació dins de Catalunya de les persones que tinguin una reserva ja realitzada en establiments turístics per evitar tancaments i que els treballadors hagin d'acollir a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).





El president de l'associació, Miquel Gotanegra, ha assegurat que el tancament comarcal genera "greus perjudicis" ja que el 40% dels càmpings havia obert per Setmana Santa i havia organitzat les seves estructures.





Per això, ha exigit a la Generalitat que "prengui mesures amb antelació suficient i que no hi hagi tanta improvisació i falta d'estratègia" ja que, assegura, moltes empreses estan a al límit.