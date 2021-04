L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es prepara "per al pitjor escenari" de Covid

El doctor i coordinador covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova (HUAV), José Luis Morales, ha assegurat aquest divendres que els metges que atenen malalts de Covid en aquest centre s'està preparant "per al pitjor escenari", ha recordat que abans de setmana Santa l'hospital ja va advertir que Lleida era a la cinquena onada i ha defensat confinaments selectius, de municipis, com s'ha fet a Austràlia.





Morales ha afirmat, en declaracions als mitjans, que encara no s'ha vist l'efecte de les vacances de Setmana Santa i que l'hospital amb tres plantes pràcticament plenes de malalts de Covid "es prepara per a una situació pitjor la propera setmana".





"La situació actual no és cap sorpresa, nosaltres abans de Setmana Santa dèiem que Lleida era a la cinquena onada tot i que eufemísticament s'ha anat dient que estàvem en un repunt", ha asseverat.





Morales ha dit que l'explicació que Lleida estigui a la cinquena onada i la resta de Catalunya en la quarta és complexa i ha puntualitzat que la província sempre s'ha avançat en totes les onades.

"Matemàticament continuem en la mateixa línia, nosaltres apuntem a la mobilitat, hi ha una sèrie de nuclis urbans en què es declaren brots que estan molt comunicats", ha matisat.





El coordinador de les plantes Covid-19 ha explicat que es restringeix l'oci sense restriccions per a l'activitat laboral i ha insistit que la mobilitat laboral "també és important".





EIXOS DE MOBILITAT LABORAL





"És una variable que hem de començar a considerar després de tres onades amb una política epidemiològica que podríem dir que no és fallida però no és òptima", ha asseverat i ha insistit que hi ha eixos de mobilitat laboral que es noten molt a la comarca de al Pla d'Urgell.





Per la seva banda, el cap de medicina intensiva de centre, Jesús Caballero, ha defensat que a més de confinaments quirúrgics cal responsabilitat social perquè "les restriccions estan però moltes vegades no es compleixen, hi ha dinars, sopars, esmorzars que estan fora del que es pot fer ".





"Estem de pujada de la cinquena onada i estem obrint espais i llits i mobilitzant personal que treballa més del normal de dilluns a diumenge per afrontar aquesta cinquena onada", ha assenyalat.





Caballero, també president de la societat catalana de medicina intensiva, ha explicat que no només s'està habilitant espai al centre lleidatà i que altres hospitals també estan obrint nous espais perquè "queden quinze dies de pujada".